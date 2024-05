Gwiezdne Wojny wracają! Lista wszystkich nowości Disney+ w czerwcu

Disney+ w czerwcu pokaże prawdziwy wachlarz różnorakich nowości, które mogą trafić do szerokiej publiczności. Wśród zapowiedzi jest serial "Becoming Karl Lagerfeld", który zabiera widzów w podróż do przeszłości - do Paryża lat siedemdziesiątych, gdzie młody i nieznany szerzej Karl Lagerfeld rozpoczyna swoją burzliwą drogę do sławy w świecie mody. Jego życie zmienia się, gdy spotyka Jacques’a de Bascher, młodego dandysa, który staje się jego inspiracją do rywalizacji z Yves’em Saint Laurentem, ikoną haute couture.

W uniwersum “Gwiezdnych wojen” doczekamy się zupełnej nowości - to świeży rozdział zatytułowany "Akolita". Serial opowiada o mistrzu Jedi, który musi stawić czoła tajemniczej wojowniczce z przeszłości. W miarę rozwoju fabuły, bohaterowie odkrywają mroczne sekrety i stają przed złowrogimi siłami, które kwestionują ich postrzeganie rzeczywistości. "Zabójcze umysły" powracają z siedemnastym sezonem, kontynuując opowieść o elitarnym zespole profilerów FBI. Po dramatycznym zakończeniu poprzedniej serii, zespół rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczego spisku GOLD STAR, co prowadzi do konfrontacji z seryjnym mordercą Eliasem Voitem.

Nowe filmy i seriale na Disney+ czerwiec 2024

Co jeszcze pojawi się w czerwecu na Disney+? "Welcome to Wrexham" to serial dokumentalny, który śledzi losy piłkarskiego klubu Wrexham AFC - w najnowszym trzecim sezonie zespół staje przed nowymi wyzwaniami po awansie do English Football League, a właściciele Rob McElhenney i Ryan Reynolds dążą do kolejnych sukcesów. Miniserial "My mieliśmy szczęście" to adaptacja powieści, która opowiada o żydowskiej rodzinie rozdzielonej przez wojnę. Ich historia to podróż przez kontynenty w poszukiwaniu przetrwania i ponownego zjednoczenia, będąca świadectwem niezłomnego ducha ludzkiego.

“Za zasłoną” to thriller szpiegowski, który wprowadza widzów w świat pełen intryg i tajemnic. Dwie kobiety, każda z własnymi sekretami i misjami, wplątują się w niebezpieczną grę, która może mieć katastrofalne skutki dla tysięcy ludzi. Film dokumentalny “Diane von Furstenberg: Na straży stylu” rzuca światło na życie i karierę Diane von Furstenberg, przedstawiając ją jako pionierkę w świecie mody, z wywiadami z wpływowymi postaciami. Dodatkowo, Disney+ wzbogaci swoją ofertę o nowe odcinki “Simpsonów”, “Family Guy: Głowa rodziny”, a także o premierę serialu “Queenie” i inne produkcje, które urozmaicą czerwcowy repertuar. Każda z tych propozycji wnosi unikalny element do bogatej palety rozrywki, jaką oferuje Disney+ w nadchodzącym miesiącu.

Disney+ czerwiec 2024 lista nowości