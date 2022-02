To, że Apple szykuje się do zaprezentowania iPhone'a SE trzeciej generacji raczej nie jest żadną tajemnicą. O jego premierze mówi się od przynajmniej kilku miesięcy. W sieci pojawią się coraz więcej informacji na jego temat, choć plotki i przecieki lubią się nawzajem wykluczać. Jedne mówią o nowym wyglądzie, drugie wspominają, że do tego nie dojdzie i SE 3 doczeka się co najwyżej nowych podzespołów i wsparcia 5G. Nie da się jednak ukryć, że zainteresowanie "budżetowym" iPhonem jest spore - tym bardziej, że będzie to najtańszy smartfon Apple ze wsparciem wspominanego już 5G.

Premierze iPhone'a SE na wiosennej konferencji Apple towarzyszyć mają odświeżone iPady Air - co potwierdza ich rejestracja w systemie Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Na tablety czeka odświeżenie podzespołów, a ich dotychczasowy wygląd nie ulegnie zmianie. Niewykluczone jest jednak, że Apple zdecyduje się na udostępnienie innych wersji kolorystycznych, które będą inspirowane iPadami mini.

iPhone SE, iPad Air i.. MacBook Pro. Wiosenna ofensywa Apple coraz bliżej

Jednak to nie koniec wiosennych premier. Najnowsze informacje sugerują, że w marcu Apple zaprezentuje także swoje pierwsze komputery z układem M2. A mają to być 13-calowe MacBooki Pro. Jeśli jednak myślicie, że amerykańska firma zdecyduje się na zmianę ich wyglądu i dostosowanie do wzornictwa 14 i 16-calowego MacBooka Pro, to możecie być rozczarowani. Jak podaje MacRumors, powołując się na informacje od osoby, która wcześniej podzieliła się plotkami na temat MacBooka Pro z notchem, 13-calowe laptopy zachowają dotychczasowy wygląd. A to oznacza, że Touch Bar zostaje, ekran nie doczeka się wcięcia, a w komputerze nie pojawią się dodatkowe porty.

Czy tak się stanie? Musimy uzbroić się w cierpliwość. Apple nie lubi zapraszać na swoje konferencje z dużym wyprzedzeniem. O prezentacji dowiemy się na kilka dni przed nią. Tym bardziej, że nic nie wskazuje, by firma zdecydowała się na powrót do klasycznych spotkań z dziennikarzami odbywającymi się w Steve Jobs Theater, które znajduje się terenie kampusu Apple Park w Cupertino. Jeśli wierzyć plotkom, wiosenna prezentacja produktów Apple odbędzie się na początku przyszłego miesiąca. Mark Gurman w swoim kąciku i newsletterze "Power On" w serwisie Bloomberg podaje, że będzie to 8 marca.