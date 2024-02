Nowości na Amazon Prime: ”Pan i Pani Smith”

"Pan i Pani Smith" w nowej, serialowej odsłonie został przygotowany specjalnie dla platformy Amazon Prime. Pitta i Jolie zastąpiła para nowych aktorów, bo główne role przyjęli Donald Glover i Maya Erskine. Nowość na Amazon opowiada nieco inną historię niż klasyk z 2005 roku. Serial „Pan i Pani Smith” opowiada o dwóch osobach, które są dla siebie zupełnie obcy, dostają jednak szansę na fascynujące życie jako pracownicy tajemniczej agencji szpiegowskiej.

W serialu agencja oferuje im nie tylko ekscytującą pracę szpiegów, ale także obietnicę bogactwa, podróży po całym świecie oraz luksusowego apartamentu na nowojorskim Manhattanie. Jednak istnieje jedno "ale": aby skorzystać z tych wszystkich korzyści, muszą zaakceptować nową tożsamość jako małżeństwo o pseudonimach Pan John i Pani Jane Smith. Nowość na Amazon Prime liczy osiem odcinków i choć stara się być osobnym tworem, zachowuje istotę filmu sprzed lat.

Co nowego w lutym na Amazon? Coś dla fanów piłki nożnej

Nowości na Amazon Prime to także zapowiedź filmu ”Kuba”. Ten opowiada o niezwykłej i emocjonalnej historii jednego z najlepszych polskich piłkarzy. Kibice będą mogli prześledzić karierę dwukrotnego mistrza Niemiec oraz 109-krotnego reprezentanta Polski. Nowość na Amazon nie jest jednak li tylko laurką byłego piłkarza Wisły Kraków, bo zobaczymy również wzloty i upadki Kuby, prywatne życie i jego piłkarską drogę. Pojawią się więc wywiady z głównym bohaterem, ale także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami z boiska. Kiedy premiera filmu ”Kuba” na Amazon Prime? Ten na platformie pojawi się 23 lutego.

Zadowoleni i jednocześnie docenieni będą także kibice Legii Warszawa. Nowości na Amazon Prime to również ”Legia. Do Końca”. Kibice będą mogli sobie przypomnieć emocjonujący sezon piłkarski 2022/2023. Sześcioodcinkowa seria wykracza poza ramy suchych faktów, bo kibice mają szansę poznać czołowe postaci Legii, nie tylko poprzez pełnione funkcje w klubie, ale przede wszystkim jako ludzi, mężów, ojców czy kumpli, udowadniając, że sport to ludzie. A za każdym stoi niewypowiedziana historia, która zmienia wszystko. Ta nowość na Amazon Prime jest już dostępna.

Jakie nowości na Amazon Prime zobaczymy jeszcze w lutym? Znajdzie się też coś dla fanek oraz fanów komedii romantycznych. To za sprawą filmu ”Upgrade”. O czym traktuje amerykańska produkcja? Główna bohaterka Ana, ambitna stażystka w domu aukcyjnym, przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. Gdy dziewczyna wczuwa się w wygodne życie w luksusowym fotelu, poznaje przystojnego i zamożnego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w tym świecie fantazji. Nowość na Amazon Prime to historia stara jak świat, jednak być może zapełni wasz wieczór, kiedy nie ma nic innego do oglądania. W głównej roli Camila Mendes, Archie Renaux oraz Marisa Tomei.

Wśród nowości na Amazon Prime w lutym znajdzie się też coś dla miłośników animacji. To za sprawą serialu ”The Second Best Hospital in The Galaxy”. To kosmiczna opowieść o doktorze Sleech i doktorze Klak. Kosmitki są najlepszymi przyjaciółkami i chirurgami o międzygalaktycznej sławie, które zajmują się pasożytami żywiącymi się niepokojem, nielegalnymi pętlami czasu i chorobami przenoszonymi drogą płciową w przestrzeni kosmicznej. Amazon Prime pokaże Sleech i Klak w niezwykle niebezpiecznej i potencjalnie przełomowej sprawie, narażając w ten sposób swoje istnienie na niebezpieczeństwo. Debiut na Amazon Prime 23 lutego.

Nowości na Amazon Prime w lutym: powrót do klasyków

Premiery na Amazon Prime w lutym to również sięgnięcie po znaną i lubianą serię ”Szybcy i wściekli”. Szybkie samochody, piękne kobiety oraz sensacyjne zwroty akcji – to wszystko widzowie będą mieli zagwarantowane na filmach od pierwszej do siódmej części włącznie. Dzięki Amazon Prime będzie można również się pośmiać, a to za sprawą komedii ”21 Jump Street” oraz ”22 Jump Street”. Jakie jeszcze nowości na Amazon Prime można oglądać? Na platformie pojawiły się już takie produkcje jak:

Dług

Ulepszenie

Zostań, jeśli kochasz

Władcy umysłów

Barry Seal: Król przemytu

Królowa wojownik

Martwa cisza

Blues Brothers

Zamiana ciał

Mumia i Mumia powraca

Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie

Robin Hood

Battleship: Bitwa o Ziemię

Szakal

Siedmiu wspaniałych

Safe House

Lucy Lucy

Piękna katastrofa

Van Helsing

Śmierć nadejdzie dziś

Czas mroku

Park Jurajski

Książę

Love, Rosie

Czego pragną kobiety

Co oglądać na Amazon Prime? W lutym swoje premiery na platformie będą miały również "Hipnoza", gdzie detektyw (Ben Affleck) bada tajemnicę związaną z jego zaginioną córką i tajnym programem rządowym. Na Amazon Prime pojawi się także "Pensati Sexy", "Five Blind Dates" czy "Fazendo Meu Filme". Te trzy ostatnie produkcje mają stworzyć romantyczną atmosferę w walentynkowy wieczór 14 lutego. Nowości na Amazon Prime w lutym to także "This Is Me...Now: A Love Story", który na ekranach telewizorów pojawi się 16 lutego. Tydzień później na Amazon zadebiutuje także "Jenny Slate: Seasoned Professional". Pod koniec miesiąca pojawi się także pierwszy sezon "Reina Roja".