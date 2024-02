Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime - wszystko w ramach jednego abonamentu za 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Po dość przeciętnym styczniu, w ramach którego w katalogu pojawiło się kilka mało znanych gier, luty wygląda bardziej interesująco. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią już w tym miesiącu.

Amazon Prime Gaming w lutym. Co nowego?

1.02

Fallout [GOG]

Breakout Recharged [Epic Games Store]

8.02

Missile Command: Recharged [Epic Games Store]

15.02

Criminal Archives: Alphabetic Murders — Collector’s Edition [Legacy Games Code]

Tempest 4000 [Amazon Games App]

22.02

Blade Assault [Amazon Games App]

29.02

Gravitar: Recharged [Epic Games Store]

Będzie w czym wybierać, ale też nie trzeba się spieszyć, by ograć wszystko. Oferta Amazon Prime Gaming jest ograniczona czasowo, gdy tylko odbierzecie gry i zapiszecie je na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store, zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Nie można też zapominać o różnej maści zawartości dodatkowej do popularnych tytułów - tych nastawionych na rozgrywkę w pojedynkę, jak i multiplayer. Będą dodatki do PUBG: Battlegrounds, League of Legends, Lost Ark, czy Pokémon Go. Amazon stale rozwija także swoją usługę grania w chmurze - Amazon Luna. Choć nie jest ona dostępna w Polsce, tak gracze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii już w lutym mogą grać w Inertial Drift, Garfield Lasagna Party, Kunai, Inside My Radio, Jackbox Party Pack 10, Fortnite (w tym w LEGO Fortnite, Rocket Racing i Fortnite Festival) oraz Trackmania.