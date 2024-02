"Gra o Tron" bez umiaru. Powstaje jeszcze jeden nowy serial z uniwersum!

Po finale "Gry o Tron" mówiło się, że HBO już nie powróci do twórczości George'a R.R. Martina. Rzeczywistość zweryfikowała te doniesienia i w zeszłym roku mieliśmy premierę pierwszego sezonu "Rodu Smoka". Jednak to dopiero początek.

Aegon’s Conquest, bo tak roboczo nazywa się serial, opowiadać ma historię Aegona Zdobywcy w jego drodze do podboju Westeros. Nie będzie to jednak prosta i przyjemna przeprawa przez wszystkie krainy. Z pomocą przychodzą mu siostry Rhaenys Targaryen i Visenya Targaryen, którą są także jego żonami, co czyni je królowymi. Nie zabraknie smoków, widowiskowych pojedynków i intryg, które stanowią nieodzowny element "Gry o Tron". "Podbój Aegona" ma być bezpośrednim prequelem do "Rodu smoka", który na HBO zadebiutował latem 2022 r. i spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów oraz widzów.

Matt Smith jako Daemon Targaryen. Źródło: HBO

Za produkcję nowego serialu HBO ma odpowiadać m.in. Mattson Tomlin, który na swoim koncie ma doświadczenie przy tworzeniu scenariuszy do kilku filmów, w tym "Power", "Chora pamięć", czy "Matka Android", który również wyreżyserował i wyprodukował. Tomlin współpracował także nad scenariuszami do obu części "The Batman" w reżyserii Matta Reevesa.

Nowa "Gra o Tron" powstaje. HBO szykuje kolejny serial w świecie George'a R.R. Martina

Na temat samego serialu nie wiemy zbyt wiele. The Hollywood Reporter donosi, że twórcy "chcą wrócić do korzenia serii" stworzonej przez George'a R.R. Martina, jednak nie do końca wiadomo, co kryje się za tym określeniem. Nie wiadomo też kiedy mielibyśmy się spodziewać premiery. HBO wierzy jednak mocno w markę "Gry o Tron" i już tego lata na platformie Max zadebiutuje drugi sezon "Rodu Smoka", który jest prequelem całej serii i bazuje na książce "Ogień i krew". W drugim sezonie ze swoimi rolami powracają m.in. Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best, czy Steve Toussaint. Na ekranie pojawią się też nowi bohaterowie, w tym Alys Rivers (Gayle Rankin), Ser Simon Strong (Simon Russell Beale), Ser Gwayne Hightower (Freddie Fox), Alyn z Hull (Abubakar Salim), czy królowa Helaena (Phia Saban). Drugi sezon składać się będzie z 8 odcinków. O 2 mniej niż miało to miejsce w przypadku pierwszego sezonu.

HBO ma w przygotowaniu również inne projekty związane z "Grą o Tron", z czego oficjalnie zaprezentowany został "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".