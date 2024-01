Amazon czarnym koniem streamingu. Netflix i HBO tego nie mają

Rebranding HBO GO na HBO Max niósł ze sobą spore nadzieje. Połączenie pod skrzydłami jednej firmy ofert tak wielu podmiotów miało zwiastować nagłe rozbudowanie oferty serwisu o treści, które do tej pory były trudno lub w ogóle nie były dostępne w naszym kraju. Ja też spodziewałem się, że HBO Max przyniesie do Polski mnóstwo filmów oraz seriali, które nas omijały i rzeczywiście część z nich nareszcie dotarła nad Wisłę. Niestety, istnieje pewna grupa produkcji, które nadal czekają na swoją kolej.

HBO Max łączy w sobie nie tylko produkcje HBO i zakupione na licencji tytuły, ale także własne, bo należące do właściciela serwisu programy takich marek jak Warner Bros., TNT czy Cartoon Network. Oferta w ramach tego ostatniego kanału jest jednak w Polsce dość wąska, a pod względem dostępności starszych produkcji sytuacja jest naprawdę mało optymistyczna. Jeśli ktoś spodziewał się, że nareszcie online zobaczymy "Johnny'ego Bravo", "Krowę i kurczaka", "Laboratorium Dextera", "Chojraka – tchórzliwego psa" czy "Atomówki", to po dziś dzień katalog sekcji Cartoon Network nie jest na tyle kompletny, by można było nadrabiać lub powtarzać te klasyki.

Klasyki Cartoon Network i inne bajki na HBO Max? Nie do końca

Wśród animacji sprzed znajdowała się jeszcze jedna perełka, a jest nią serial "Batman: The Animated Series", określany przez wielu najlepszym tytułem w swojej kategorii. Nie tylko strona wizualna serialu wypadała korzystnie, ale także wprowadzony przez twórców klimat i atmosfera inspirowane "Batmanem" z 1989 roku od Tima Burtona. Opowiadane w odcinkach fabułynabierały głębi i na poważnie traktowały historie związane nie tylko z potyczkami Batmana ze czarnymi chatakterami, ale także poruszały ludzką stronę i prywatne życie Bruce'a Wayne'a oraz innych bohaterów, w tym przeciwników Batmana.

Sukces serialu pozwolił na stworzenie kilku kontynuacji, które pojawiały się pod innymi tytułami ("The Adventures of Batman & Robin" oraz "The New Batman Adventures"), a w wielu spisach panuje nieporządek w liście odcinków ze względu na różnice pomiędzy kolejnością i datami powstania, emisji oraz dystrybucji odcinków na DVD. Najistotniejsze z punktu widzenia polskiego widza było jednak to, że serial po emisji w TV lata temu nie wrócił na nasz rynek w polskiej wersji językowej w formie audio - ani z lektorem, jak pokazywano go głównie w telewizji, ani z dubbingiem.

Amazon prześcignął HBO Max i Netfliksa

Jakiś czas temu "Batman: TAS" trafił na HBO Max, odcinki uzupełniano wraz z upływem czasu, ale cały czas dostępna była tylko wersja z polskimi napisami. Stosunkowo niedawno Netflix pokazał oferując swoim widzom 1. sezon "Batman: The Animated Series" z polskim dubbingiem. Katalog nie został uzupełniony o nowsze odcinki, a czarnym koniem tego wyścigu okazał się Prime Video od Amazonu, który dodał 4. sezony (wszystkie możliwe odcinki) serialu z polskim dubbingiem.

Z czego to wynika? Wyjaśnienie tej sytuacji nie będzie łatwe, ponieważ w grę wchodzą zakulisowe rozmowy i kontrakty, o których publicznie żadna z zainteresowanych stron się nie wypowie, a niewykluczone, że platformy oceniały popularność tytułu we własnej usłudze i uznały, że dalsza inwestycja nie będzie opłacalna. To, oczywiście, nie jedyny przypadek, gdy platformy VOD omijają niektóre z tytułów z tylko znanych przez siebie powodów, a widzowie muszą obejść się smakiem. Najczęściej jedyną alternatywą w takich sytuacjach są krążące na serwisach aukcyjnych wydania DVD czy Blu-ray, ale kto dziś ma ochotę kupować filmy na płytach i męczyć się z ich obsługą...?

Grafika główna, źródło: Depositphotos