Zimowe wieczory dłużą się niemiłosiernie i często towarzyszą im smutek, znudzenie i melancholia. Znamy jednak na to sposób. Mamy dla was osiem propozycji feel-good filmów, które poprawią wam humor, dodadzą energii, zainspirują i przede wszystkim zapewnią rozrywkę. Możecie wybierać spośród romantycznych komedii, filmów przygodowych dla całej rodziny czy filmów muzycznych. W końcu nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje i ... poprawia humor. Zatem zaczynamy! Przed wami osiem filmów dostępnych na Disney+ idealnych na zimowe wieczory.

Inspirujące historie na Disney+

Flamin' Hot: Smak sukcesu

Nie wyobrażacie sobie filmu bez chrupiącej przekąski? Sięgacie po popcorn, tacos czy chipsy? Niezależnie od smaku, który lubicie, powinniście obejrzeć film “Flamin' Hot: Smak sukcesu”. To niezwykle inspirująca historia woźnego Frito Lay, który wykorzystując kuchenne inspiracje swojej rodziny, zrewolucjonizował branże najlepszych przekąsek ... także do filmu! Produkcja inspirowana biografią Richarda Montaneza w zabawny sposób ukarze wam historię jednej z najpopularniejszych przekąsek. W debiutanckim filmie Evy Longoria w główną rolę wcielił się Jesse Garcia.

Ulica Rye Lane

Czasami jeden dzień może zupełnie odmienić czyjeś życie. Tak właśnie było w przypadku Dom i Yas - bohaterów komedii romantycznej Ulica Rye Lane. Zarówno ona, jak i on mieli za sobą już nieudane związki i bolesne rozstania. Wspólne doświadczenia zbliżają ich do siebie i spędzają wspólnie jeden dzień w południowym Londynie, podczas którego odgrywają się na swoich byłych. Czy zrodzi się z tego nowa miłość? Doskonała propozycja dla fanów filmu “Miłość jak narkotyk” z Meg Ryan. Świetna komedia, która długo nie pozwoli o sobie zapomnieć. W debiucie reżyserskim Raine Allen Miller w rolach głównych wystąpili: David Jonsson i Vivian Oparah.

Nostalgiczna podróż w przeszłość

Lang Lang i Disney

Jest to propozycja obowiązkowa dla każdego fana Disneya. Wraz z wybitnym muzykiem Lang Lang przeniesiecie się w nostalgiczną podróż po świecie najlepszych bajek z dzieciństwa: “Piękna i bestia”, “Mulan”, “Królewna śnieżka”. Wieczór z dobrze znanymi melodiami z bajek przywróci najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa.

Film jest zapisem koncertu, który muzyk dał w Royal Albert Hall. Przerywany jest scenami z bajek i krótkimi historiami z biografii Lang Lang, na którego życie ogromny wpływ miał właśnie Disney i jego produkcje. Wyrusz w muzyczną podróż razem z piosenkami Disneya. Doskonała propozycja na melancholijne wieczory.

Dach

Powrót do korzeni jest zawsze mocno kształtującym doświadczeniem, szczególnie gdy powraca się do kultury dziadków, której się nie zna. Historia młodego Szejena z pewnością spodoba się nie tylko nastolatkom, ale także wielbicielom historii rodzinnych, związków międzypokoleniowych i kultury północnoamerykańskich Indian. Film w reżyserii Alexandra Bocchieri, na podstawie scenariusza W.A.W. Parker wzruszy was i przejmie.

Filmy dla całej rodziny!

Piotruś Pan i Wendy

Z pewnością znacie historię Piotrusia Pana spisaną przez J. M. Barriego. Na Disney+ możecie teraz oglądać kolejną filmową adaptację tej ponadczasowej historii. Czy po licznych realizacjach i fenomenalnym filmie “Hook” z Robin Williamsem produkcja Disneya się obroni? Oceńcie to sami. “Piotruś Pan i Wendy" w reżyserii Davida Lowery jest pełnym przygód i ciepła filmem dla całej rodziny o dobrze znanym rozrabiaku z Nibylandii. W roli Wendy wcieliła się Ever Anderson – znana między innymi z “Czarnej wdowy” i “Residen Evil: Ostatni rozdział”.

Między nami żywiołami

Na Pixara zawsze można liczyć. Każdy kolejny ich tytuł gwarantuje wspaniałą rozrywkę zarówno dla dużych, jak i małych. Na Disney+ możecie teraz obejrzeć “Między nami żywiołami” - wspaniałą historię rozgrywającą się w bajkowym świecie żywiołów. Czy przeciwstawne dotąd ogień i woda w końcu się dogadają i obronią miasto przed zagładą? Tego tytułu nie możecie pominąć!

Filmy muzyczne, które dobrze was nastroją

4Ever

Jeśli w tę zimową aurę nie dopisuje wam humor - sięgnijcie po muzyczne propozycje Disney+. Film “4Ever” jest historią czterech utalentowanych muzyków, których marzeniem jest zawojowanie sceny muzycznej w Miami. Zakładają więc wspólnie boysband. To historia o spełnianiu dziecięcych marzeń, nieustępliwości w ich realizacji i miłości do muzyki. W obsadzie same sławy sceny latynoskiej: Christopher Veléz, Zabdiel de Jesús, Richar Camacho, Erick Brian Colón. Możecie więc liczyć na sporą dawkę dobrej muzyki pop.

Trap Jazz

Jeśli z popem nie jest wam po drodze, koniecznie zobaczcie inny muzyczny film na Disney+. Trap Jazz to historia trzech przyjaciół z Atlanty, uznanych muzyków jazzowych, którzy mają na koncie współprace z największymi gwiazdami. Tym razem jednak postanawiają wyjść z cienia i samodzielnie sięgnąć gwiazd, tworząc przy tym nowy nurt w muzyce jazzowej. Kolejny tytuł przepełniony fantastyczną muzyką. Film w reżyserii Sadé Clacken Joseph obejrzycie na Disney+.

To nasza lista ośmiu feel-good movie, które odnajdziecie na Disney+. Wszystkie miały premierę w 2023 roku, więc bez problemu znajdziecie je na platformie. Dzięki nim długie, zimowe wieczory przestaną być tak uciążliwe i ciężkie. Wybierzcie jeden z ulubionych gatunków i obejrzycie w samotności, w grupie przyjaciół lub rodziny. Sprawdźcie też koniecznie premiery Disney+ na styczeń. Być może to właśnie tam odnajdziecie tytuł, który was zachwyci.