Nowe zasady nie podziałały? Twitch z potężnymi zwolnieniami

Twitch dziś nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o rynek streamingowy i każdy, kto śledzi temat, wie to doskonale. Na przestrzeni lat wiele firm próbowało podkopać jego pozycję, ale bez względu na budżet, zarówno Facebook, Microsoft jak i Google musiały uznać jego wyższość. Obecnie jedyną konkurencją dla Twitcha wciąż jest YouTube, ale tam streamy (za wyjątkiem niektórych, jak obrady Sejmu) zbierają nieporównywalnie mniejszą widownię.

Nie oznacza to jednak, że Twitch to biznesowy samograj. Jak wszystkie firmy z sektora tech, także on przeżywa kryzys, co skutkuje, jak w przypadku praktycznie każdej korporacji po czasie pandemii, masowymi zwolnieniami.

Ponad 1/3 pracowników Twitcha musi szukać nowej pracy

Jak dowiadujemy się z wywiadu z CEO Twitcha, ponad 500 osób w firmie może pożegnać się z pracą. Nie jest to, co ciekawe, pierwsza fala zwolnień, ponieważ już w marcu poprzedniego roku Twitch pożegnał się z 400 pracownikami. Przyczyną zwolnień, pomimo tego, że firma wciąż jest zyskowna, są oczywiście estymacje wzrostu, które zostały poczynione w czasie pandemii, a które zwyczajnie się nie spełniły. Dodatkowo — Twitch musiał wycofać się chociażby z południowokoreańskiego rynku, ze względu na koszty operacyjne.

Źródło: Depositphotos

Warto pamiętać, że w ostatnim czasie firma stara się podnieść ruch na swojej platformie, zmieniając reguły dotyczące chociażby nagości i sztuki. To jednak spowodowało zalanie Twitcha treściami NSFW, co wywołało efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast wyznaczyć jasne reguły działania, nowe zasady ściągnęły na platformę masę ludzi, którzy przesuwali granicę tego, co jest dozwolone dalej, niż kiedykolwiek wcześniej. Z perspektywy masowych zwolnień można jednak sądzić, że nowe zasady były po prostu próbą ściągnięcia na Twitcha nowych odbiorców, którzy pomogliby zrealizować wyznaczone wcześniej biznesowe cele.

Źródło: Depositphotos