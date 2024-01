Bezprzewodowa klawiatura, która nie wymaga ładowania? Wkrótce będzie można ją kupić

Klawiatura w przypadku komputera to konieczność i bez niej nie można sobie wyobrazić nawet korzystania z jakiegokolwiek systemu. Dlatego też klawiatury są z nami od dziesiątek lat, a ich design w dużej mierze pozostawał spójny pomiędzy generacjami. Nie oznacza to oczywiście, że nic się nie zmieniało — wręcz przeciwnie. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp nowych technologii, od nowych rodzai przełączników, przez nowe mechanizmy klawiatur laptopów, po wszelkiego rodzaju udogodnienia dotyczące klawiatur bezprzewodowych.

Te ostatnie są niezwykle popularne, jednak ich problemem jest naturalnie ładowanie. Nikomu nie chce się pamiętać o regularnej wymianie baterii, a i podłączanie co jakiś czas klawiatury do USB, żeby ją naładować, trochę kłóci się z ideą akcesorium bezprzewodowego. Rozwiązań jest tu kilka, łącznie z ładowaniem bezprzewodowym z cewek ukrytych w samym biurku. Co jednak, jeżeli znalazłoby się prostsze rozwiązanie, które nie wymaga zewnętrznego zasilania?

Klawiatura i mysz, które działają... bez prądu? Oto pomysł Lenovo

Każdy pamięta kalkulatory, które miało się w szkole podstawowej, a które nie wymagały baterii. Byłby bowiem zasilane przez malutkie panele słoneczne, które wystarczyły do dostarczenia energii do takiego urządzenia. Teraz Lenovo tworzy urządzenia bazujące na tym samym koncepcie.

Firma pokazała właśnie dwa produkty będące "proof of concept" nowej idei. Chodzi o klawiaturę i mysz, które nie wymagają podłączenia do prądu. Ta pierwsza ładuje się dzięki panelom słonecznym, a także — może generować zasilanie dzięki pokrętłu znajdującemu się w lewym górnym rogu. Mysz natomiast ma od spodu specjalną rolkę, której poruszenie również będzie generowało energię dla urządzenia.

Pytanie tylko — jeżeli jest to rozwiązanie na wypadek braku prądu, to czym w takim wypadku napędzimy samego peceta?

Źródło: Depositphotos