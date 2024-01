MSI z pierwszą mobilną konsolą. Nowe laptopy firmy mają jedną ważną zmianę

Jeszcze kilka lat temu praktycznie każdy przewidywał, że to smartfony będą odpowiedzialne za mobilną, gamingową rewolucję. I choć ten segment bije wszystkie inne pod względem przychodów, to w ostatnim czasie na naszych oczach dochodzi do kolejnej zmiany. Telefony mają bowiem szereg ograniczeń, które po latach zmęczyły osoby chcące grać w podróży. Małe ekrany, małe baterie, niewygodne sterowanie i niewydajne chłodzenie dały się we znaki, co w pewnym sensie tłumaczy ogromny sukces konsoli Nintendo Switch, która wzięła rynek szturmem.

Za nią pojawiły się inne, ze szczególnym uwzględnieniem chociażby SteamDecka. Dziś gracze mobilni naprawdę nie mogą narzekać na brak wyboru, ponieważ ze swoją propozycją w temacie przychodzi kolejna firma - MSI.

MSI Claw A1M - nowa przenośna konsola do gier

Konsolą MSI warto się zainteresować z kilku powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy przenośny handheld, który ma w sobie architekturę Meteor Lake, a w specyfikacji możemy przeczytać, że najwyższym wariantem procesora będzie tu Intel Core Ultra 7 155H, co ma zapewnić wysoką wydajność we wszystkich tytułach. Za grafikę będzie oczywiście odpowiadał wbudowany moduł Intel Arc. Wraz z nim otrzymujemy 16 GB RAMu LPDDR 5 oraz ekran o przekątnej 7 cali, rozdzielczości FHD, odświeżaniu 120 Hz i jasności 500 nitów.

Bateria ma mieć 53 Wh, co ma przełożyć się na 2 godziny grania na pełnym obciążeniu. Naładujemy ją natomiast dzięki szybkiej, 65 W ładowarce. Całość, podobnie jak inne konsole, działa pod kontrolą Windowsa 11.

Nowa rodzina 18-calowych laptopów do gier: Titan 18 HX/ Raider 18 HX / Stealth 18 AI

Studio

MSI znane jest ze sprzętów dla wymagających użytkowników i nie inaczej jest w tym przypadku. Firma zaprezentowała właśnie nowe urządzenia, które mają być napędzane dzięki AI. Nowe modele Stealth, Prestige, Creator i Pulse napędzają bowiem procesory Intel Core Ultra, które zostały zaprojektowane pod kątem obciążeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. Procesory te są wyposażone w dedykowaną jednostkę Neural Processing Unit (NPU) zoptymalizowaną pod kątem zadań AI. W przypadku modeli gamingowych, jak Titan, Raider czy Vector mamy natomiast do czynienia z najnowszymi układami Intel Core i9 14900HX aż do 128/64 GB RAM DDR5 (w zależności od modelu). Za grafikę odpowiada oczywiście nVidia ze swoimi układami RTX z serii 40 (w wybranych modelach aż o RTX 4090).

Oferta MSI to dziś więc coś dla osób, które szukają absolutnie najwyższej wydajności, którzy szukają największej wydajności (seria Titan/Raider Stealth), dla wymagających graczy (Vector HX/Crosshair HX/Pulse AI), dla mainstreamowych graczy (Sword HX/Cyborg/Thin 15), dla osób, które szukają urządzenia z kategorii Thin&light (Prestige) oraz twórców (Creator). Ci ostatni z pewnością skorzystają z nowych funkcji MSI AI Engine, takich jak AI Artist, czyli usługa zamiany tekstu na obraz w trybie offline, czy AI Noise Cancellation Pro, która łączy zaawansowane mikrofony z oprogramowaniem do eliminacji szumów opartym na sztucznej inteligencji, zapewnia studyjną jakość głosu podczas zdalnych spotkań lub profesjonalnego nagrywania, nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Jak twierdzi sama firma- Wprowadzenie na rynek zupełnie nowych laptopów AI, w połączeniu z ekskluzywnymi funkcjami sztucznej inteligencji, to znaczący krok naprzód, wprowadzający użytkowników w erę komputerów AI.

Co myślicie o wprowadzeniu AI do laptopów?