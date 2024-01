Przezroczyste telewizory to nie przyszłość. One już tu są

Każdy z nas przyzwyczaił się do tego, jak wygląda nasz telewizor. Po odejściu od modelów kineskopowych nasze TV stawały się coraz cieńsze i dziś rzadko kiedy mają one grubość większą niż sama matryca ekranu. Nasze telewizory stawały się coraz większe i dziś przekątna na poziomie 65 cali i więcej nie robi już na nikim wrażenia.

Jednocześnie — można odnieść wrażenie, że dotarliśmy do pewnego rodzaju ściany. Co bowiem, jeżeli telewizory nie mogą stać się już cieńsze, nie mogą mieć lepszego odwzorowania kolorów, a dalsze podnoszenie odświeżania czy powiększanie samego TV nie do końca ma sens? Otóż w takim wypadku pozostaje jedna rzecz — sprawić, by TV był przezroczysty.

Samsung i LG jednocześnie prezentują przezroczyste telewizory

Idea TV, który po wyłączeniu nie zasłania tego, co jest za nim, nie jest wcale taka nowa, bo o tego rodzaju sprzętach mówiło się już od lat. Problem był jednak ze stworzeniem funkcjonalnego egzemplarza. Z technologią eksperymentują różne firmy, jak chociażby Xiaomi, które swój model zaprezentowało podczas targów MWC 2022 w Barcelonie.

Teraz bardzo podobne rozwiązania zaprezentowały dwie konkurencyjne marki. Najpierw Samsung pokazał swoją wersję przezroczystego telewizora w technologii Micro LED...

... a następnie LG pokazało swój przezroczysty telewizor w technologii OLED. Kolejny już, bo w przypadku tej firmy eksperymenty z przezroczystymi i ekranami zaczęły się już jakiś czas temu.

Powstaje więc naturalne pytanie — czy to oznacza, że teraz wszystkie firmy będą musiały mieć w swojej ofercie przezroczyste modele i czy taki trend będzie największą zmianą w telewizorach od dłuższego czasu? Moim zdaniem — i tak, i nie. O ile na pewno musimy się oswoić z tym, że taka technologia istnieje i że takie telewizory będziemy spotykać coraz częściej, to, podobnie jak w przypadku chociażby telewizorów 3D, warto zastanowić się, czy taki wydatek wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla użytkownika.

W tym wypadku przezroczysty telewizor może być rozwiązaniem dla tych, którzy mają większe mieszkanie i wyspę z telewizorem ustawioną na środku salonu, a nie pod ścianą. Dzięki temu wyłączony TV może po prostu mniej rzucać się w oczy. Jednak dla większości kupujących, którzy i tak mają takie urządzenia pod ścianą, korzyść z przezroczystego modelu będzie minimalna, o ile nie mniejsza, ponieważ takiego TV raczej nie powiesimy na systemie VESA. Pomijam już tutaj fakt, że na początku takie telewizory będą potwornie drogie i trudno dostępne, ale to akurat cecha każdej nowej technologii.

Czy więc ludzie będą chcieli przezroczystych telewizorów? Czas pokaże. Kluczowa będzie oczywiście cena, która musi mocno spaść, żeby ta technologia się upowszechniła. Myślicie, że takie urządzenia w ogóle mają sens istnienia?