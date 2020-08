Minęło ponad 100 lat, a my wciąż chcemy szybszych koni

Nieukrywaną przyjemnością wynikającą z pracy w Antywebie i tworzenia dla was treści jest możliwość wchodzenia w dyskusję w komentarzach, czytanie ich, analizowania, zgadzanie się bądź nie z odmiennym od mojego punktem widzenia. Bo nikt nie jest alfą i omegą i tworząc tekst często jakiś wątek nie zostanie rozwinięty, jakieś założenie zostanie zgeneralizowane czy też jakaś argumentacja zostanie przestawiona w postaci skrótu myślowego, nie zawsze do końca trafnego. Ale od tego właśnie są komentarze – by dyskutować, rozszerzać treść tekstu, wzbogacać go o dodatkowe punkty widzenia. Oczywiście, jak wszystkie opinie, także komentarze można podzielić na grupy. Trafiają się miłe, ale są i hejterskie. Merytoryczne, ale i takie, które kompletnie zbaczają z tematu. Jednak tym, co chcę dziś poruszyć, jest to, co nieco nieustannie zaskakuje mnie od momentu, w którym mój pierwszy tekst ukazał się na portalu.

Zdajemy się nie zauważać natury postępu, przerabiając tę samą lekcję wciąż i wciąż

Tak już mam, że zastanawiam się „a co by było, gdyby”. Rzadko kiedy myślę o technologii, którą mam w dłoniach, jako o skończonym, nie dającym się już dalej rozwinąć pomyśle. Gdybym miał określić, co sądzę np. o tym, czym są dzisiejsze smartfony, powiedziałbym , że ich obecne stadium rozwoju to okres przejściowy pomiędzy… cóż… kolejnymi okresami przejściowymi. Tak jest ze wszystkim – komputerami, samochodami, oprogramowaniem. Nawet, jeżeli tu i teraz odczuwamy, że mamy do czynienia ze stagnacją („bo tegoroczne smartfony wyglądają jak te z zeszłego roku”), to każda kolejna wersja zawsze przynosi usprawnienia. Linia postępu idzie więc nieubłaganie w jedną stronę i często nie zauważamy, w jaki sposób te małe zmiany wpływają na nasze życie. Tak się bowiem składa, że gdy technologia się rozwija, to pociąga za sobą także inne gałęzie – gospodarkę, politykę czy prawo.