Autonomiczne samochody nie mają łatwego życia, nie tylko u nas, ale ogólnie na świecie. Ludzie lubią patrzeć, jak Tesle wbijają się w stojącą na drodze przeszkodę bądź jak potrącają pieszego który wtargnął na jezdnię a następnie wyciągają te sytuacje jako argumenty przeciwko tej technologii. Tymczasem w samej tylko Polsce w 2019 r. miało miejsce około 30 tys. wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2900 osób. 8 osób dziennie wychodzi jak gdyby nigdy nic z domu, by nigdy już do niego nie wrócić. Bardzo popularnym wytłumaczeniem zasłyszanym od innych kierowców jest to, że u nas jest tak dużo wypadków (szczególnie śmiertelnych) ponieważ jeździmy starymi gratami, co niby nimi Niemiec tylko do kościoła używał. Smutna statystyka jest jednak taka, że 87 proc. wypadków miało miejsce z winy kierowcy, a tylko niecałe 5 proc. spowodowanych było niesprawnością techniczną pojazdu. Innymi słowy – to kierowcy, wymuszając pierwszeństwo czy pędząc 100 w zabudowanym byli przyczyną przytłaczającej większości wypadków.

Automatyczne samochody są lepsze od ludzi. Chyba…

Zwolennicy nowych technologii chętnie przytaczają argument, że autonomiczne pojazdy, nawet jak mają wypadki, to jest ich znacznie mniej proporcjonalnie do ludzkich kierowców. Bardzo możliwe, że jest to prawda i chętnie bym się podpisał, gdyby tylko było wiadomo, ile tych autonomicznych samochodów… rzeczywiście istnieje. Ich liczenie utrudnia fakt, że istnieje kilka poziomów automatyzacji, większość pojazdów porusza się po drogach w ramach testów, nie ma wstępu do miast i nie wiadomo dokładnie, jakie przebywają one dystanse. Ponadto żaden kraj nie dopuścił jeszcze w pełni autonomicznych pojazdów do ruchu – w każdym takim samochodzie póki co ma siedzieć kierowca, który w razie sytuacji kryzysowej ma przejąć stery i który jest odpowiedzialny za wszystko, co taki pojazd zrobi. Powstaje więc pytanie – skoro autonomiczne pojazdy mają potencjał być bezpieczniejsze niż te prowadzone przez człowieka (szczególnie jeżeli będzie ich więcej i będą wzajemnie komunikować sobie swoją pozycję) to dlaczego rządy nie kwapią się by ułatwić im wejście na rynek?