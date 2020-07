Mam nadzieję, że niedługo pożegnamy system Windows instalowany na dyskach

Można nie lubić Microsoftu za wiele rzeczy – psujące aktualizacje Windows, brak wizualnej spójności tego systemu czy też chęć firmy do zbierania naszych danych. Trzeba im jednak oddać to, że jeżeli dobrze przewidzą jakiś trend, to potrafią go skutecznie wykorzystać. Tak było między innymi w przypadku chmury Azure, która wraz z AWS i Google rządzi rynkiem cloud computingu. I Microsoft nie w planach zatrzymywać swojej ekspansji na tym polu, a wręcz wygląda to tak, jakby to właśnie Azure był teraz jego główną usługą, ponieważ to właśnie z niej pochodzi największa część przychodu firmy. Dlatego kiedy widzę dyskusje o tym, w którą stronę zmierza system Windows, nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że ta droga została już w Redmond wytyczona i wiedzie tylko w jednym kierunku – chmury.

Zmienia się to, jak korzystamy z komputerów

Dziś przyzwyczailiśmy się do tego, że system operacyjny (w dużym uproszczeniu) jest po prostu oprogramowaniem które stoi pomiędzy programami a sprzętem, umożliwia operacje na plikach i zarządza wykorzystaniem zasobów systemowych przez to, co uruchamiamy na komputerze. Problem polega na tym, że obecnie (jako ludzkość) idziemy w kierunku sytuacji, w której z zasobów komputera praktycznie nie korzystamy. Muzyka? Spotify, chmura. Filmy? Netflix, chmura. Przechowywani plików? OneDrive, chmura. Gry? Stadia, chmura. Rozumiecie chyba ideę. I oczywiście, system operacyjny dalej jest potrzebny do zarządzania klientami wszystkich tych usług, ale nie będzie kłamstwem, że dziś od systemu operacyjnego wymagamy już nieco mniej. Głównie tego, żeby jego czytelne UI pozwoliło nam bez problemu skorzystać z usług chmurowych. No i odpalić przeglądarkę. Dlatego też już jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby tak do chmury przenieść… całego Windowsa.