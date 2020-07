Jeżeli nie chcecie uwierzyć mi, być może uwierzycie statystyce. Z raportu ZTM za rok 2019. wyraźnie widać, że spada liczba sprzedawanych biletów kartonikowych – w zeszłym roku sprzedano ich 53,5 mln takich biletów, o 12 proc. mniej niż w roku 2018. W tym samym czasie przez aplikacje mobilne kupiono 12,7 mln biletów – ponad 50 procentowy wzrost r/r. I to w mieście, gdzie o biletomaty dosłownie można się potknąć (wystarczy przejść się na Metro Politechnika, gdzie stoi 5 koło siebie). Podejrzewam, że w miastach o mniejszej liczbie punktów stacjonarnych ta transformacja przebiega jeszcze szybciej. Jeżeli tempo wzrostu/spadku popularności się utrzyma (a myślę, że wzrośnie) to już za 3 lata w Warszawie będzie sprzedawało się więcej biletów mobilnych niż kartonikowych. Jednak miasta zdają się tego nie widzieć i z uporem wartym lepszej sprawy stawiają kolejne biletomaty.

Inwestycje to coś długoterminowego, a nie rozwiązania na chwilę

10 lat temu biletomaty miały sens, jednak w 2019/2020 r. zdecydowanie nie jest to rozwiązanie przyszłości. Nie mam pojęcia, ile kosztuje jeden biletomat, mogę to tylko estymować z kwot, na jakie ustalone są miejskie przetargi. Z przetargu w Białymstoku wiemy, że miasto za ponad 250 urządzeń chce zapłacić 22 mln zł z górką. Wychodzi prawie 90 tys. zł. za jedno urządzenie. Czy w ramach spadającego popytu na bilety kartonikowe takie urządzenia mają szansę na siebie „zarobić”? Nie jestem o tym przekonany. Po prostu zdecydowanie wolałbym, by takie kwoty były przeznaczane na coś, co ma znacznie większe szanse posłużyć mi jako mieszkańcowi i podatnikowi przez kolejne lata. Ot chociażby rozwój aplikacji mobilnych (np. mPay) do tego stopnia, by dogoniła Skycash czy Jakdojadę. Przeszkolenie kontrolerów, którzy lubują się we wlepianiu mandatów osobom z biletami w aplikacji (chociażby w przypadku w którym złapią kogoś, kto jest w trakcie kupowania biletu tuż po wejściu do pojazdu) czy polepszenie działania strony umożliwiającej zakup biletu okresowego przez internet. Dla innych miast lista ta jest zapewne jeszcze dłuższa (w niektórych miejscach nie ma nawet oficjalnej aplikacji do kupowania biletów). Ba, jest wiele pomysłów, które zakup biletów by usprawniły. Np. kody QR na przystankach które aktywowałyby aplikacje z konkretnym typem biletu tylko do zatwierdzenia przez użytkownika. Wszystko to jest lepszą inwestycją niż kurczowe trzymanie się biletów kartonikowych.