Zdjęcia do nowych odcinków Wiedźmina wystartują lada dzień, a do sieci trafiają pierwsze szczegóły związane z tym, jak będzie wyglądał Geralt. Wiele wskazuje, że twórcy serialu inspirują się grą studia CD PROJEKT RED.

Nie da się ukryć, że netfliksowy "Wiedźmin" wzbudza nie tylko zainteresowanie wśród widzów, ale także wiele kontrowersji. Serial już przed premierą pierwszego sezonu, był jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji dostępnych na Netflix. Efekt końcowy nie zadowolił wszystkich, ale włodarze stacji wierzą w siłę Geralta i nie zamierzają się poddawać. Nawet po tragicznych ocenach spin-offu zatytułowanego "Rodowód Krwi", który nie przypadł do gustu fanom. Oceny w serwisie Rotten Tomatoes na poziomie 28% (recenzje) i 13% (opinie widzów) są jednoznaczne.

To jedna z najniżej ocenianych produkcji Netfliksa dostępnych na platformie. Czy lawina krytycznych komentarzy i niskich ocen odbije się na dalszych planach związanych z całym uniwersum, do którego prawa ma Netflix? 4-odcinkowa, limitowana seria, nie spodobała się widzom, choć miała być uzupełnieniem uniwersum i sprostać oczekiwaniom tych, którzy czekali na nowe odcinki. Te w końcu nadeszły wraz z trzecim sezonem "Wiedźmina", który zadebiutował w zeszłym roku. Jest on też ostatnim, w którym główną rolę gra Henry Cavill. Aktor pożegnał się z Geraltem, a na jego miejsce wybrano Liama Hemswortha.

Jak będzie wyglądał Geralt w 4. sezonie "Wiedźmina"?

Blog Redanian Intelligence zajmujący się dostarczaniem nam informacji z planów zdjęciowych (i nie tylko) seriali fantasy od największych graczy na rynku VOD i który jest również aktywny w kwestii nowego "Wiedźmina" zdradza nieco szczegółów na temat tego, jak znani bohaterowie będą prezentować się w nowych odcinkach. Chodzi tu przede wszystkim o to, jak wyglądać będzie Geralt, w którego wcieli się wspomniany wyżej Liam Hemsworth. Według źródeł bloga, strój Wiedźmina ma być mocno inspirowany tym, co Biały Wilk nosił w grze Wiedźmin: Dziki Gon.

Chodzi tu przede wszystkim arcymistrzowską zbroją wilka z Kaer Morhen (Grandmaster Wolven armor), którą gracze mogli zobaczyć w dodatku fabularnym do gry – Krew i Wino. Redaktorzy Redanian Intelligence donoszą, że serialowa zbroja nie będzie kopią 1:1, a raczej czerpie inspiracje z tego, co w grze nosił Geralt. Czarna skóra, bez guzików i zbyt wieli dodatków i akcesoriów. Ma być skromnie, ale efektownie. Metamorfoza ma też dotknąć Ciri, która w nowym sezonie będzie miała krótsze włosy i nowy strój, by lepiej oddać jej relację z bandą rozbójników – Szczurów.

Zdjęcia do 4. sezonu jeszcze nie ruszyły, więc nie mamy żadnego potwierdzenia tych plotek i przecieków. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Jak nie na nieoficjalne zdjęcia z planu, to na oficjalne informacje od Netflix, który z pewnością będzie podgrzewał atmosferę. Na premierę nowych odcinków też jeszcze trochę poczekamy. Opóźnienia związane m.in. ze strajkiem scenarzystów pokrzyżowały plany twórców i Wiedźmin powróci na Netflix najwcześniej w 2025 r. Przed nami jednak kilka tygodni, jak nie miesięcy prac na planie zdjęciowym i z pewnością o nowym sezonie usłyszymy jeszcze nie raz – i to przed jego premierą.