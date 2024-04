Na ile będziecie ciekawi i uparci, by poznać tę historię? "Franklin" porusza ważne momenty w historii, ale czy serial dotrze do wszystkich?

"Franklin" to serial, który w interesujący sposób prezentuje mało znane wydarzenia z życia i działalności Benjamina Franklina podczas amerykańskiej rewolucji. Adaptacja powieści Stacy Schiff "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" przenosi nas w świat dyplomatycznych intryg i politycznych rozgrywek lat 70. XVIII wieku, kiedy to Franklin podjął trudną misję przekonania Francji do wsparcia Stanów Zjednoczonych w walce o niepodległość. Mało kto wie, że w ogóle podjął się takiego wyzwania. Mogłoby się wydawać, że to znakomita opowieść na serial. Ale...

Franklin - recenzja serialu Apple TV+

Jednym z głównych mankamentów serialu jest brak spójnej narracji oraz monotonny ton. Pomimo ciekawej historii, przedstawienie wydarzeń w serialu staje się powtarzalne, a liczne monologi i rozmowy w ciemnych pomieszczeniach nie przyczyniają się do zachowania naszej uwagi. Dodatkowo, postać samego Franklina może wydawać się powierzchowna i mało godna szacunku, co utrudnia nawet zrozumienie jego roli i wpływu na wydarzenia w tamtych czasach. Nadmierna ilość wątków pobocznych sprawia również, że główny przekaz serialu staje się rozmyty i podczas seansu można mieć pewne trudności w śledzeniu wielu różnych wątków i powiązań między postaciami.

Seriale Apple TV+ posiada pewne zalety, które mimo wszystko warto podkreślić, bo świadczą o jakości serialu i mogą okazać się dla wielu kluczowe. Przede wszystkim, wyśmienita obsada z Michaelem Douglasem w roli Benjamina Franklina na czele. To nazwisko bez wątpienia może przyciągnąć uwagę widzów i nawet nadawać serialowi wiarygodność. Ponadto, interesujący historyczny kontekst i staranne odwzorowanie epoki sprawiają, że serial może być edukacyjny i atrakcyjny nie tylko dla miłośników historii, lecz także osób, które omijały ten przedmiot w szkole szerokim łukiem. Wspaniała scenografia, kostiumy oraz stylizacja i makijaż tworzą również piękne wizualnie kadry, przenosząc widzów w czasie do epoki Marii Antoniny oraz atmosfery Paryża lat 70. XVIII wieku.

Dla kogo jest to serial?

Mimo tych zalet, "Franklin" nie jest dla każdego. Osoby oczekujące dynamicznej akcji i wyrazistych postaci mogą być zawiedzione, gdyż serial skupia się głównie na dyplomatycznych negocjacjach i politycznych rozgrywkach, co może być uciążliwe dla niektórych widzów. Pomimo prób ukazania trudności i wyzwań, jakie musiał stawić Franklin w trakcie swojej misji dyplomatycznej, serial nie zdołał w pełni wyeksponować uroku i pomysłowości tego historycznego bohatera.

W serialu można dostrzec próbę ukazania znaczenia dyplomacji i tajnych intryg w procesie uzyskania wsparcia dla rewolucji amerykańskiej. Serial pozwala spojrzeć na ten okres historyczny z perspektywy francuskiej, co stanowi ciekawe uzupełnienie standardowej narracji amerykańskiej historii. Jednakże, wątki poboczne, takie jak romansowe dygresje czy spiski przeciwko Franklinowi, mogą odciągać uwagę od głównego wątku, co wpływa na spójność narracji. Brak wyrazistych postaci drugoplanowych również przyczynia się do tego, że serial staje się mniej przekonujący.

Zalety i wady serialu Franklin z Apple TV+

Pomimo tych niedociągnięć, warto docenić staranne wykonanie pod kątek samej realizacji tej produkcji. Wszystkie elementy wpływające na to, jak serial wygląda, są imponujące i rzeczywiście oddają atmosferę epoki XVIII wieku. Dodatkowo, wybór członków obsady, zwłaszcza Michaela Douglasa w roli Franklina, był strzałem w dziesiątkę.

"Franklin" to ambitny serial historyczny, który stara się rzucić światło na mniej znane wydarzenia z życia Benjamina Franklina - osoby blisko znanej Amerykanom, ale nieco mniej popularnej wśród Europejczyków. Mimo pewnych niedociągnięć w narracji i rozwinięciu postaci, produkcja może być wartościowym źródłem wiedzy na temat tego okresu historycznego oraz przyciągać nie tylko widzów zainteresowanych historią i starannie odwzorowaną stylistyką obcej większości epoki.