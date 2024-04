W marcu 2024 roku rynek usług VOD Polsce odzwierciedla obraz zmieniających się trendów i preferencji widzów. W dobie cyfrowej manii, gdzie tradycyjne nośniki ustępują miejsca cyfrowym platformom, usługi VOD stają się nieodłącznym elementem codziennego życia prawie wszystkich. To pokazują liczby i wahania popularności danych platform, ponieważ niektóre zmiany są bardzo czytelne. Inne będą jeszcze jakiś czas pewną zagadką.

Lider VOD w Polsce jest tylko jeden

Netflix kontynuuje swoją dominację na polskim rynku, z imponującym udziałem w kategorii czasu wynoszącym 52.58%. Liczba rzeczywistych użytkowników przekracza 10 milionów, co świadczy o niezwykle silnej pozycji marki w świadomości konsumentów, u których nawet podwyżki cen i ograniczenie współdzielenia kont nie zdołało zburzyć tego zaufania. Interesujące jest to, że mimo niewielkiego spadku liczby użytkowników w porównaniu do lutego, średni czas spędzany na serwisie wzrósł o ponad 20 minut, co może wskazywać na coraz bardziej angażujące treści.

Player i TVP zajmują drugie i trzecie miejsce, z udziałem w kategorii czasu odpowiednio 7.81% i 7.22%. Oba serwisy odnotowały wzrost zarówno w udziale czasu, jak i liczbie użytkowników. Player, zyskując na popularności, może korzystać z efektu swoich inwestycji w lokalne produkcje, które przyciągają widzów poszukujących rodzimej rozrywki.

Oto ulubione platformy Polaków. Która jest najpopularniejsza?

TVP, z kolei, utrzymuje swoją pozycję dzięki mieszance treści publicystycznych i rozrywkowych, a także klasyków (sprzed lat), które są niezwykle mocnym punktem oferty. Widzowie bardzo chętnie do nich powracają i oglądają ponownie. Co ciekawe, to Player zajął trzecie miejsce w rankingu PBI Gemius pod względem liczby użytkowników: ponad 3,25 mln. Wyprzedził go Disney+ z 3,34 mln użytkowników w marcu, co jest jeszcze lepszym wynikiem niż w lutym.

Disney+ i HBO Max wykazują stabilną obecność na rynku, z udziałem w kategorii czasu wynoszącym odpowiednio 6.41% i 5.09%. Wzrost czasu oglądania na HBO Max może być związany z premierą nowych sezonów popularnych seriali, które tradycyjnie przyciągają dużą widownię. Zauważalny jednak jest pewien spadek liczby użytkowników HBO Max, które wcześniej mogło liczyć na zaufanie 2,84 mln widzów, ale w marcu było to już 2,63 mln. Czyżby zawirowania dotyczące wejścia MAX do Polski wpływały na zainteresowani usługą? Czy to tylko tymczasowe wahania wynikające z rotacji treści w ofercie?

Polsat Box Go i Canal+ wykazują mniejszy udział w rynku, ale ich stabilna obecność sugeruje lojalną bazę użytkowników, którzy cenią sobie specyficzne treści oferowane przez te serwisy - telewizję na żywo oraz mnóstwo transmisji sportowych. Prime Video, mimo spadku udziału w kategorii czasu, nadal utrzymuje konkurencyjność, co może sugerować potrzebę dostosowania strategii marketingowej do zmieniających się warunków rynkowych. Nie bez znaczenia są coraz głośniejsze i coraz mocniej promowane w naszym kraju premiery, do których przyciąga także bardzo atrakcyjna cena 49 zł rocznie za dostęp do platformy w ramach Amazon Prime.

Kto zyskał, kto stracił? VOD w Polsce

W dolnej części rankingu znajdują się cda.pl i SkyShowtime, które mimo niższego udziału w rynku, nadal przyciągają uwagę konkretnego segmentu widzów. Ich strategia może polegać na oferowaniu niszowych treści lub atrakcyjnych cen subskrypcji. SkyShowtime regularnie dostarcza kinowych nowości, w tym "Oppenheimera" czy "Transformers: Przebudzenie bestii" oraz niedostępne nigdzie indziej w Polsce seriale, które w ostatnich tygodniach regularnie trafiały do oferty. Atrakcyjna cena podwyższa zainteresowanie, ale nadal czekamy na krok naprzód w kwestii technicznej, czyli wprowadzenie 4K i dźwięku przestrzennego, by móc w pełni cieszyć się nowościami.

Lp Media channel Share of Time in category Real users Reach ATS 1 NETFLIX (www+app) 52.58% 10 491 120 35.34% 5h 55m 6s 2 PLAYER (www+app) 7.81% 3 251 664 10.95% 2h 50m 14s 3 TVP (www+app) 7.22% 2 461 590 8.29% 3h 27m 54s 4 DISNEY+ (www+app) 6.41% 3 453 840 11.64% 2h 11m 29s 5 HBO MAX (www+app) 5.09% 2 627 964 8.85% 2h 17m 8s 6 POLSAT BOX GO (www+app) 4.00% 1 924 236 6.48% 2h 27m 10s 7 CANAL+ (www+app) 3.62% 2 314 494 7.80% 1h 50m 51s 8 PRIMEVIDEO (www+app) 3.60% 2 678 508 9.02% 1h 35m 12s 9 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 1.51% 1 406 808 4.74% 1h 16m 8s 10 SKYSHOWTIME (www+app) 1.39% 2 374 758 8.00% 41m 28s

Źródło: PBI Gemius

Rynek VOD w Polsce jest obecnie bardzo dynamiczny i konkurencyjny. Platformy muszą nieustannie inwestować w różnorodność treści i jakość usług, aby utrzymać i zwiększać swoją bazę użytkowników. Zmiany w zachowaniach użytkowników, takie jak wzrost czasu spędzanego na platformach, wskazują na rosnące zaangażowanie i zainteresowanie usługami VOD jako głównym źródłem rozrywki. Wkrótce przekonamy się, jak wpłynie na to wszystko wejście MAX do Polski w miejsce HBO Max oraz czy któregoś miesiąca do TOP 10 wskoczą Apple TV+ lub Viaplay.