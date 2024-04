Geralt z Rivii to jedna z najbardziej kultowych postaci w popkulturze. Do tego stopnia, że Biały Wilk pojawił się także w innych grach, niż tylko Wiedźmin.

Powieści Andrzeja Sapkowskiego są naprawdę wyjątkowe i bez tego cała seria gier od CD Projekt Red nigdy by nie powstała. Nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie gry wideo — a w szczególności trzecia odsłona o podtytule Dziki Gon, która stała się globalnym sukcesem na ogromną skalę — sprawiły, że Wiedźmin stał się tak znany i popularny. Teraz twarz Geralta znają wszyscy i okazuje się, że inni twórcy gier doskonale zdają sobie z tego sprawę. Sprawdźmy więc, w jakich produkcjach (poza oczywiście Wiedźminem czy Gwintem) mogliśmy zobaczyć Rzeźnika z Blaviken.

Fortnite

Fortnite na takiej liście zwyczajnie musiał się pojawić. To produkcja, w której pojawia się najprawdopodobniej każda możliwa postać, a nawet i prawdziwe osoby — Goku z Dragon Ball, Naruto, Travis Scott, Peter z Family Guy, cała drużyna Avengersów, bohaterowie z Shingeki no Kyojin czy Boku no Hero Academia… można tak wymieniać w nieskończoność. Nie powinno więc specjalnie dziwić, że w hicie Epic Games pojawił się również Geralt z Rivii. Spotkanie wiedźmina z Naruto? W świecie Fortnite wszystko jest możliwe.

Soulcalibur VI

Pojawienie się Geralta w którejś z bijatyk było kwestią czasu. Większość raczej stawiała na Mortal Kombat, Tekkena czy Street Fightera, jednak Biały Wilk zawitał do Soulcalibura VI. Geralt był dostępny jako dodatkowa postać, którą mogliśmy zawalczyć w szybkich pojedynkach — i trzeba przyznać, że łowca potworów z dwoma mieczami świetnie odnajduje się w takim środowisku. Nie mogło być inaczej!

Monster Hunter: World

Wiedźmin 3: Dziki Gon odniósł kolosalny sukces w Japonii, co widać po gościnnych występach Geralta. Po Soulcaliburze VI przyszedł czas na Monster Hunter: World — również potężną grę Capcomu, która odniosła spory sukces. W tej odsłonie MonHuna mogliśmy wcielić się w Geralta z Rivii, a w ramach tej współpracy twórcy przygotowali również szereg zadań pobocznych o tematyce Wiedźmina. Te dwa światy pasują do siebie naprawdę nieźle, a główną różnicą jest to, że Płotka musiała ustąpić miejsca kociakowi.

Destiny 2

W listopadzie zeszłego roku Bungie ogłosiło współpracę z CD Projekt RED, której efekty mogliśmy zobaczyć w Destiny 2 wraz z premierą Sezonu Życzenia. W ramach tej współpracy w grze mogliśmy wystylizować swoje postaci na pogromców potworów dzięki nowym przedmiotom kosmetycznym inspirowanym Geraltem z Rivii. W ramach crossovera pojawiły się takie elementy jak zdobienie pancerza, obudowa Ducha, statek, Wróbel, emotka oraz cios kończący. Można było więc podbijać cyfrową galaktykę w wiedźmińskim stylu, co spodobało się wielu graczom.

Źródło: Bungie, CD Projekt RED

AFK Arena

AFK Arena to jedna z popularniejszych gier mobilnych, za którą odpowiada studio Lilith Games. W grze musimy kolekcjonować, zarządzać i rozwijać swoje postaci, jednocześnie tocząc pojedynki na arenie — z przeciwnikami, którzy są kontrolowani przez innych graczy lub przez sztuczną inteligencję. Na pewnym etapie do gry zawitały dwie specjalne postaci, którymi byli… Geralt i Yennifer z Wiedźmina. To jedna z bardziej niespodziewanych współprac, chociaż im dalej w tym zestawieniu, tym będzie ciekawiej.

Daemon X Machina

Jak wspomniałem, dalsze współprace są nawet ciekawsze. Geralt z Rivii zawitał nawet do Daemon X Machina — a dokładnie były to fryzury i stroje oparte na Geralcie i Ciri z Wiedźmina 3: Dziki Gon, które mogliśmy wykorzystać do wystylizowania swoich bohaterów tak, żeby wyglądali jak Biały Wilk.

Rocket League

Wiedźmin pojawił się nawet w… Rocket League. Chociaż trudno sobie wyobrazić taką współpracę, to faktycznie CD Projekt Red i Psychonic postanowiło zrobić coś razem; a efektem tego była antena na samochodziki w kształcie wiedźmińskiego medalionu, która pojawiła się w aktualizacji o numerze 1.17.

Summoners War

Najświeższa chronologicznie współpraca to ta z Summoners War, która miała miejsce na początku tego roku. Geralt razem z innymi postaciami z uniwersum Wiedźmina pojawiły się w grze jako część kolaboracyjnego eventu.

Chociaż o obecnościach Geralta w niektórych z tych gier na pewno wiedzieliście (mam głównie tu na myśli Fortnite czy Soulcalibur VI), to jestem przekonany, że znalazło się tu miejsce na pewne niespodzianki. Gdzie Waszym zdaniem Rzeźnik z Blaviken zaprezentował się najlepiej?