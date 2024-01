Nowe kinowe Gwiezdne Wojny zapowiedziane. Fani podzieleni, ale i tak będzie hit

Powrót Gwiezdnych Wojen na ekrany kinowe, który nastąpił w 2015 r., wzbudził ogromne emocje, choć mam wrażenie, że już o nim zapomniano. "Nowa" trylogia składająca się z filmów "Przebudzenie Mocy", "Ostatni Jedi" i "Skywalker. Odrodzenie" przeszła już do historii i wśród fanów nie ma już takiego sentymentu jak w przypadku oryginalnej trylogii, czy prequeli. Disney i Lucasfilm starają się, jak mogą, by przekonać do siebie starych i nowych widzów i robi to stosunkowo ostrożnie - tworząc seriale, które trafiają na platformę Disney+. I choć znajdują one swoich zwolenników, nie da się ukryć, że to właśnie produkcje kinowe zarabiają ogromne pieniądze i wzbudzają jeszcze większe zainteresowanie wśród fanów. Studia idą więc za ciosem i na fali popularności dwóch postaci tworzą nową kinówkę, która jeszcze przed premierą podzieliła społeczność fanów Gwiezdnych Wojen.

Mandalorian i Grogu. Te postacie nie są obce tym, którzy są zaznajomieni z serialami Disney+. "The Mandalorian", który obecnie składa się z trzech sezonów, to historia, w której śledzimy losy tytułowego Mandaloriana. Ten w dość niespodziewanych okolicznościach zostaje opiekunem tajemniczego przedstawiciela rasy, z której pochodzi Mistrz Jedi Yoda. I wygląda na to, że ich wspólne przygody są na tyle interesujące, że z ekranów telewizorów trafią do kin. Za reżyserię "The Mandalorian & Grogu" odpowiada Jon Favreau - twórca serialu i jego wieloletni producent. Na ten moment nie wiadomo, którzy aktorzy powrócą do swoich ról, ale można podejrzewać, że Pedro Pascal ponownie wcieli się Mandaloriana. Wiadomo natomiast, że ta zapowiedź już podzieliła fanów na dwa obozy. Jedni są zachwyceni, inni oczekiwali zupełnie nowej przygody. Pojawiają się też obawy związane z czwartym sezonem "The Mandalorian", który ma mieć gotowy skrypt. Czy zostanie on zastąpiony przez film kinowy?

"The Mandalorian & Grogu". Kiedy premiera nowego filmu Gwiezdne Wojny?

Kiedy fani uniwersum Gwiezdnych Wojen będą mogli wybrać się na nowy film, który będzie opowiadał o kolejnych przygodach Manaloriana i Grogu? Ani reżyser, ani studio odpowiedzialne za tą produkcję tego nie zdradza. Wiadomo natomiast, że zdjęcia ruszą w tym roku, co może wskazywać, że na premierę kinową jeszcze poczekamy - niewykluczone, że nowe przygody znanych postaci pojawią się na srebrnym ekranie dopiero po tym, jak w kinach zadebiutują inne projekty, nad którymi obecnie pracują różne ekipy.

A warto przypomnieć, że Disney i Lucasfilm produkują obecnie kilka filmów kinowych Gwiezdne Wojny. Choć szczegółów na ich temat nie znamy, wiemy kto za nie odpowiada. Oficjalna lista nazwisk reżyserów to: Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold oraz Dave Filoni, którzy pracują nas swoimi własnymi projektami. Jakiś czas temu mówiło się także, że zarówno Taika Waititi jak i Shawn Levy mają reżyserować inne filmy Gwiezdne Wojny, jednak w najnowszym komunikacie prasowym studio ich nie wymieniło. Widać jednak, że Disney i Lucasfilm mają pełne ręce roboty, a szczegóły związane z poszczególnymi projektami zapewne poznamy w niedalekiej przyszłości.

Przy okazji odsyłam do ostatniego tekstu Konrada, który stoi na stanowisku, że Gwiezdne Wojny potrzebują restartu i odświeżenia. Dowiecie się z niego, kto jest zainteresowany stworzeniem swojej własnej wizji tego uniwersum - i jest to nazwisko, które powinien znać każdy fan filmów akcji.