Rebel Moon 2 – pierwsza zapowiedź. „Zadająca rany” już niebawem na Netflix

Przedwczoraj podzieliłem się z Wami recenzją najnowszego „hitu” Zacka Snydera, czyli Rebel Moon: Dziecko ognia, który już teraz możecie obejrzeć na platformie Netflix. W tekście dodałem na koniec, że najgorsze dopiero przed nami, bo ta nieudana próba stworzenia konkurencyjnej dla Gwiezdnych Wojen sagi filmów science fiction ma niebawem otrzymać drugą część – cóż, nie musieliśmy czekać długo na szczegóły. Zaraz po premierze „Dziecka ognia” Netfliks podzielił się zapowiedzią kolejnej odsłony.

„Zadająca rany” zadebiutuje na Netfliksie już w kwietniu

Rebel Moon miało być dojrzałym, oryginalnym i widowiskowym filmem sci-fi, ale przez bazowanie na utartych schematach, braku wyrazistych bohaterów i ogólnej nudzie skończył jako wydmuszka masakrowana przez widzów oraz krytyków. Bardzo słabe opinie niczego jednak nie zmieniają – Rebel Moon i tak otrzyma kontynuację, a jej pierwszą zapowiedź możecie obejrzeć na poniższym wideo.

„Dziecka ognia” poświęcone było w głównej mierze zbieraniu członków drużyny, koniecznych do przeciwstawiania się bezlitosnym siłom imperatora. Dwójka o podtytule „Zadająca rany” ma – wnosząc po zapowiedzi – mocniej skupiać się na scenach batalistycznych. Miejmy więc nadzieję, że nie będzie w niej tak wiało nudą, jak w pierwszej odsłonie, a twórcy zrezygnują z wszędobylskiego slow motion, które niezwykle irytowało podczas seansu.

Obecnie Rebel Moon: Dziecko ognia może „pochwalić” się żenującą oceną 31 punktów w serwisie Metacritic i zaledwie 23% pozytywnych głosów na Rotten Tomatoes. Zack Snyder latami zbierał się do stworzenia swojej własnej kosmicznej sagi i niestety jego wątpliwości okazały się słuszne. Miejmy nadzieje, że na Rebel Moon: Zadająca rany to nieporozumienie się skończy. Jeśli jednak pierwsza część zrobiła na Was pozytywne wrażenie, to zapiszczcie w kalendarzu datę 19 kwietnia 2024 roku – wtedy bowiem kontynuacja trafi do biblioteki Netfliksa.