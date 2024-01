Czekacie na GTA w świecie Star Wars? Musicie uzbroić się w cierpliwość

Star Wars Outlaws zapowiada się zaskakująco dobrze

Star Wars Outlaws to pierwsza w historii gra z uniwersum Gwiezdnych wojen z otwartym światem. Nadchodząca produkcja Ubisoftu wygląda jak Grand Theft Auto w kosmosie, a za cały projekt odpowiadają twórcy The Division. Główną bohaterką jest Kay Vess — zyskująca reputację łotrzyca, która pragnie rozpocząć nowe życie jako wolna osoba. Towarzyszy jej włochaty słodziak o imieniu Nix, który będzie wspierał bohaterkę w szalonym planie… dostania się na listę najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce. W sklepie Xbox możemy znaleźć następujący opis gry:

Poznaj pierwszą w historii grę z uniwersum Star Wars z otwartym światem. Odkrywaj niezwykłe planety w całej galaktyce, zarówno te ikoniczne, jak i zupełnie nowe. Postaw wszystko na jedną kartę jako Kay Vess – zyskujący reputację łotr, który pragnie rozpocząć nowe życie jako wolny człowiek. Walcz, kradnij i przechytrz najpotężniejsze syndykaty przestępcze, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce. Jeśli nie boisz się ryzyka, galaktyka jest pełna możliwości.

Całość wygląda naprawdę dobrze, ale był jeden problem — Ubisoft od momentu zapowiedzi podczas Xbox Games Showcase w czerwcu zeszłego roku nie zabrało w ogóle głosu w sprawie daty premiery gry, poza tym, że ta ma odbyć się w 2024 roku. Teraz jednak nieco szczegółów zdradza sam Disney.

Wiemy, kiedy mniej więcej pojawi się Star Wars Outlaws!

Według nowego wpisu na blogu Disney Parks, Star Wars Outlaws ukaże się pod koniec tego roku. Chociaż nadal nie ma tutaj żadnych szczegółów i dokładnej daty, to nieco to zawęża to okres, w którym możemy spodziewać się gry, w porównaniu z informacjami, które otrzymaliśmy do tej pory. Bardzo możliwe, że Disney nieco przedwcześnie zdradził tę informację; w końcu, jak wspomniałem wyżej, Ubisoft do tej pory nie zabrał w ogóle głosu w tej sprawie. Do tego we wpisie na blogu Disneya możemy znaleźć najnowszy opis gry, który jest następujący:

Gra pozwala odkrywać różne planety w całej galaktyce, zarówno te kultowe, jak i nowe. Możesz zaryzykować wszystko jako Kay Vess, wschodząca łotrzyca poszukująca wolności i środków na rozpoczęcie nowego życia, wraz ze swoim towarzyszem Nixem. Jeśli chcesz podjąć ryzyko, galaktyka jest pełna możliwości.

Czekacie na Star Wars Outlaws? Czy uważacie, że Ubisoft udźwignie ciężar tak dużej i ważnej produkcji? Dajcie znać w komentarzach!

