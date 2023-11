Gwiezdne Wojny od Netfliksa? Nowe uniwersum na zwiastunie Rebel Moon

Może Disney pójdzie w ślady Warner Bros. Discovery (właściciel HBO Max) i zmianie zdanie, by podzielić się z Netfliksem wybranymi filmami i serialami z własnego katalogu, ale na dostępność Gwiezdnych Wojen czy Marvela nie ma co liczyć. Największe marki omijają platformę od jakiegoś czasu (z pewnymi wyjątkami), dlatego Netflix nieustannie pracuje nie tylko nad nowymi produkcjami, ale przede wszystkim nad rozwojem własnych IP, które przeobrażą się w równie znane i popularne serie, co wspomniane franczyzy.

Nowy film Zacka Snydera wielkim powrotem?

Jedną z takich prób był "Gray Man" z Ryanem Goslingiem i innymi gwiazdami w obsadzie, którego wyreżyserowali bracia Russo (twórcy m. in. "Avengers: Endgame"). Netfliksowa odpowiedź na Jamesa Bonda nie została przyjęta tak dobrze, jak życzył sobie tego Netflix, ale kolejne części najprawdopodobniej powstaną. Co stanie się po premierze pierwszej części sagi "Rebel Moon" - świata, który był budowany przez Zacka Snydera od lat?

Oczekiwanie wobec nowej produkcji reżysera "300" i "Człowieka ze stali" są całkiem spore. Po "Armii umarłych", która miała zredefiniować filmy o zombie, reżyser musi udowodnić, że poradzi sobie nie tylko z autorską historią, ale i budową całego uniwersum, wewnątrz którego Netflix pragnie rozwijać kolejne projekty: filmy, seriale, a może i komiksy oraz gry. Sama historia i przedstawiony na materiałach świat bez wątpienia wydają się być dobrym gruntem, ale czy widownia będzie nim zainteresowana? Na barkach pierwszego filmu spoczywa więc ogromna odpowiedzialność.

Rebel Moon - o czym opowiada film?

Kiedy spokojne życie kolonii na odległym księżycu zaczyna być zagrożone przez armię despotycznego władcy Balisariusa, ostatnią deską ratunku dla mieszkańców staje się tajemnicza Kora (w tej roli Sofia Boutella), która mieszka wśród nich. Jej misją jest znalezienie doświadczonych wojowników, gotowych stanąć u jej boku w walce przeciwko najeźdźcom.

Kora gromadzi nietypową grupę ludzi, składającą się z outsiderów, buntowników, wieśniaków i sierot wojennych z różnych światów. To, co ich łączy, to pragnienie zemsty i odkupienia. W obliczu decydującej chwili dla całego Królestwa, rozgrywającej się na najbardziej nieprawdopodobnym spośród księżyców, rodzi się nowa armia bohaterów.

Rebel Moon - obsada filmów

Jak można się domyślać, część bohaterów, których zobaczymy w części pierwszej, pojawi się także w kolejnych odsłonach serii. Można więc trzymać kciuki za swoich ulubieńców, by nie zginęli na polu bitwy, bo oprócz śmierci tylko inna wizja scenarzystów może powstrzymać kluczowe postacie od powrotu na ekran.

W czerwcu zeszłego roku do obsady dołączył Anthony Hopkins, który podłoży głos Jimmy'emu - świadomemu robotowi bitewnemu, który chronił króla. Główne role zagrają Sofia Boutella oraz Charlie Hunnam, a w obsadzie znaleźli się także Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michael Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Staz Nair, Cary Elwes, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Fra Free, Corey Stoll, Jena Malone, Rhian Rhees, E. Duffy, Charlotte Maggi oraz Sky Yang.

Zwiastun Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia. Data premiery

Za reżyserię filmu odpowiada Zack Snyder, który wspólnie z Shay'em Hattenem i Kurtem Johnstadem napisali scenariusz. W gronie producentów znaleźli się Deborah Snyder, Wesley Coller i Zack Snyder.

Zwiastun wygląda całkiem nieźle, dostrzegalna jest inspiracja wieloma innymi produkcjami z i spoza gatunku, ale jest w tym pewna doza świeżości. Snyder ma smykałkę do kręcenia tego rodzaju filmów, ale zbyt duży komfort i swoboda przy niektórych projektach sprawiły, że potrafił przesadzać. Czy tym razem trzymał swoje zapędy w ryzach albo przy projekcie pracował ktoś, kto lepiej ukierunkował jego talent? Mam szczerą nadzieję, że tak się właśnie stało, bo pierwszy film "Rebel Moon" może być początkiem czegoś naprawdę fajnego.

"Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia" zadebiutuje na Netfliksie 22 grudnia.