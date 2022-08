Japońska firma poinformowała, że tej jesieni z PlayStation 5 zniknie funkcja Accolades. Jeśli nie wiecie co to jest, uspokajam, że nie jesteście jedyni. Właśnie to jest powodem usunięcia “wyróżnień” - gracze zwyczajnie z tego nie korzystali. A szkoda.

PlayStation Accolades - co to jest (a właściwie była) za funkcja?

Accolades było próbą zachęcenia graczy do mniej toksycznych zachowań. “Wyróżnienia” mogliśmy anonimowo nadawać innym graczom, których spotkaliśmy w jakiejkolwiek rozgrywce online. Były one nacechowane wyłącznie pozytywnie, a gracz, który licznymi odznakami wyrobił sobie dobrą renomę, miał wyświetlane wszystkie wyróżnienia na swoim profilu.

Świetna inicjatywa, która wbrew pozorom nie jest niczym rewolucyjnym. Podobny system nagradzania pomocnych i przyjaznych graczy mogliśmy uświadczyć w takich produkcjach jak Overwatch czy League of Legends. Sony jednak jako pierwsze pokusiło się o wprowadzenie tego na szerszą skalę… lecz na niewiele się to zdało.

Ciężko nie odnieść wrażenia, że PlayStation samo uśmierciło Accolades

Chociaż przesłanie Sony w kwestii rezygnacji z “wyróżnień” jest całkiem smutne - doskonała inicjatywa spotkała się z całkowitą ignorancją ze strony graczy - to mam wrażenie, że japońska firma sama się do tego przyczyniła.

Chociaż posiadam PlayStation 5 od ponad roku i słyszałem o tej funkcji przy premierze konsoli dziewiątej generacji, nie miałem pojęcia o tym, jak takie wyróżnienia nadawać. Interfejs został znacznie przeprojektowany względem PlayStation 4 i chociaż system prowadził za rączkę w wielu kwestiach, to nie pamiętam, żebym dostał informacje dotyczące Accolades. Nawet jak zagrywałem się w multiplayer Call of Duty: Vanguard, ani razu nie dostałem hinta, żebym nagrodził jakiegoś gracza. Po części jestem więc trochę współwinny - i z jednej bardzo żałuję, że Accolades już wkrótce znikną, lecz z drugiej jestem pewien, że nie odczuję absolutnie żadnej różnicy.

