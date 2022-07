W sieci pojawiła się lista gier, które w tym miesiącu mają szansę dołączyć do abonamentu PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Zapowiada się lato pod znakiem Assassin's Creed.

Gdy kilka miesięcy temu Sony oficjalnie zaprezentowało odświeżone PlayStation Plus dowiedzieliśmy się, że nowe gry do katalogu dodawane będą dwa razy w miesiącu. Tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass. W pierwszy wtorek pojawiają się tytuły dla posiadaczy PlayStation Plus Essential, kilkanaście dni później dołączą do nich gry przygotowane z myślą o subskrybentach droższych planów - Extra i Premium. Lipcowa rozpiska PS+ Essential wygląda następująco:

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (PS4/PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4/PS5)

Trzeba przyznać, że nic wielkiego, jednak posiadacze najtańszego abonamentu powinni być zadowoleni - tym bardziej, że oferta jest zróżnicowana i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A co przyniosą graczom wyższe abonamenty? W sieci pojawiła się lista gier, które 19 lipca dołączą do katalogu Extra i Premium. Choć jest ona nieoficjalna i pochodzi od jednego z użytkowników serwisu ResetEra, można z dużym prawdopodobieństwiem przyjąć, że będzie prawdziwa. A to dlatego, że wszystkie wcześniejsze informacje podawane przez BlackBate się sprawdziły. Jeśli i ta lista się potwierdzi, na graczy czeka solidna dawka mocnych tytułów.

PlayStation Plus Extra i Premium. Nowe gry już niedługo

19 lipca w ofercie obu abonamentów pojawić się mają:

Stray (potwierdzone przez Sony)

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed: Freedom Cry

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Lista ta nie jest kompletna i prawdopodobnie zostanie uzupełniona o kolejne tytuły. Wspomniane gry z serii Assassin's Creed wchodzić będą w skład Ubisoft+ Classics. Już teraz subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium mogą zagrać w najnowszą odsłonę - Assassin’s Creed Valhalla. W katalogu gier Ubisoft dostępne są też m.in. For Honor, Child of Light, gry z serii Far Cry, The Division, Trials Fusion i Watch Dogs.

Ciekawie zapowiada się również Final Fantasy VII Remake Intergrade z usprawnieniami dla PlayStation 5 oraz dodatkiem fabularnym INTERmission, który wydany został wyłącznie na konsolę nowej generacji. Przedstawia on wydarzenia w Midgarze widziane oczami Yuffie - bohaterki, która w FF7: Remake się nie pojawiła, ale z pewnością będzie znana fanom oryginalnej gry. Młoda adeptka sztuk ninja spotyka się z innym agentem Wutai w siedzibie głównej Avalanche i wspólnie infiltrują budynek Shinra kradnąc najpotężniejsze materie. Dodatek ten został podzielony na dwa rozdziały i jest oddzielony od głównego wątku w grze.

Druga połowa lipca zapowiada się naprawdę interesująco. Jednak czy lista okaże się prawdziwa, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Według informacji pochodzących z tego samego źródła, Sony przedstawi rozpiskę gier dla PS+ Extra i Premium w okolicach 12 lipca. Same gry pojawią się w usłudze 19 lipca. Nie wiadomo jednak jak długo pozostaną dostępne do dodania do biblioteki. Tytuły dodawane w ramach PlayStation Plus Essential są dostępne w katalogu przez cały miesiąc. Jeśli nie uda się ich przypisać do konta, przepadają i nie będą dostępne do pobrania.