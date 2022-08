Gry na abonament stały się dla niektórych głównych sposobem na dostęp do dużych nowości, klasyków i indyków. Wolicie opłacać subskrypcję i mieć wszystko to na wyciągnięcie ręki? A może znacie kogoś lub sami ogrywacie tylko posiadane na własność tytuły?

Premiera PlayStation Plus w nowej odsłonie w Polsce była nie lada wydarzeniem. Zupełnie inna oferta, kilka pakietów do wyboru i... brak streamingu na PC, na który bardzo liczyliśmy. Czy Sony o nas zapomniało? Strategia firmy odnośnie grania w chmurze wygląda dość niezmiennie - to drugorzędna funkcja, która nie jest oczkiem w głowie giganta. Brak aplikacji mobilnej oraz na smart TV, nieobecność w przeglądarce oraz brak wsparcia na komputerach w wybranych krajach, w tym w Polsce. Ale jednocześnie oferta gier jest bardzo obszerna, bo nie brakuje klasyków i nowości, a także opcji grania w streamingu w tytuły z PS3, o których część osób może już nie pamiętać.

Źródło: Depositphotos

Sony opanowało w pewnym stopniu ten odcinek podcastu, bo testowaliśmy też słuchawki z linii INZONE H9, które należą do rodziny urządzeń dla graczy. Te powstały nie tylko dla posiadaczy konsol PlayStation, ale także graczy na pecetach, gdzie... pojawia się coraz więcej gier portów z konsoli. W tym najnowszym Marvel's Spider-Man, który kilkanaście dni przed udostępnieniem graczom potaniał. Niecodzienna sytuacja, niskie zainteresowanie? O co tu mogło chodzić? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus. Co wyczynia Sony?