Istotna nowość w mObywatel. Przyda się każdemu

mObywatel cały czas wprowadza nowe funkcje

mObywatela nie trzeba nikomu przedstawiać. To aplikacja oferująca cyfrowe wersje dokumentów, takich jak mDowód, mPrawo Jazdy, czy Legitymacje. To także możliwość kontaktu z urzędami, regulacja płatności, informacje o mandatach, punktach karnych, czy możliwość zastrzeżenia PESEL. mObywatel jest aplikacją, która sprawia, że portfel z dokumentami przestaje nam być jakkolwiek potrzebny — i trzeba przyznać, że pod tym względem wypadamy naprawdę zaskakująco dobrze, porównując sytuację z innymi krajami w Europie.

Nie jest tajemnicą, że w aplikacji stale pojawiają się nowe funkcje, a jej twórcy co chwilę dodają nowe usługi. Najnowsza zmiana sprawi, że niezależnie od tego, czy korzystacie z mObywatela codziennie, czy tylko od czasu do czasu, to żadna nowość Was nie ominie.

Bądź na bieżąco z nowościami w mObywatelu dzięki… mObywatelowi

Jak dziś się dowiedzieliśmy, teraz, jeśli pojawi się coś nowego, dowiemy się o tym przy następnym logowaniu do aplikacji. Kiedy zalogujemy się do mObywatela, na ekranie pojawi się powiadomienie Co zmieniło się w aplikacji?. Znajdziemy w nim listę aktualizacji lub nowych usług i dokumentów, z których od teraz możemy korzystać. Po lewej stronie powiadomienia zobaczymy dodatkowo ikony e-usług lub dokumentów, których dotyczą zmiany wraz z krótkim opisem nowości.

Kiedy zapoznamy się z powiadomieniem, należy nacisnąć Przejdź do aplikacji na dole ekranu, by je zamknąć. Powiadomienie zniknie, a my przeniesiemy się do ekranu głównego aplikacji. Kiedy zamkniemy powiadomienie, możemy normalnie korzystać z aplikacji. Macie swoje pomysły na rozwój mObywatela? Możecie je zgłaszać do Ministerstwa Cyfryzacji. W aplikacji jest dostępny formularz, w którym można dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju aplikacji.

Źródło: mObywatel