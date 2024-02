Z mObywatel znika ważny dokument. Już z niego nie skorzystasz

mObywatela nie trzeba nikomu przedstawiać. To aplikacja oferująca cyfrowe wersje dokumentów, takich jak mDowód, mPrawo Jazdy, czy Legitymacje. To także możliwość kontaktu z urzędami, regulacja płatności, informacje o mandatach, punktach karnych, czy możliwość zastrzeżenia PESEL. Choć w aplikacji pojawiają się nowe funkcje, z jedną trzeba się teraz pożegnać. Twórcy mObywatela potwierdzili, że z aplikacji znika właśnie Unijny Certyfikat COVID.

mObywatel bez certyfikatu covidowego. Z aplikacji znika dokument

Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel pojawił się w czerwcu 2021 r. i potwierdzał, iż osoba nim się posługująca przebyła zakażenie COVID-19 (ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR), posiada negatywny wynik testu COVID-19 (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub w pełni została zaszczepiona. Przedstawianie certyfikatu wymagane było przede wszystkim przy okazji podróży zagranicznych. Okazanie go pozwalało też na branie udziału w wydarzeniach masowych. Prawie trzy lata poźniej, certyfikat ten znika z aplikacji mObywatel, jednak wciąż będzie dostępny w ramach serwisu pacjent.gov.pl i w aplikacji mojeIKP, które oferuje również dostęp do e-recept i e-skierowań, ułatwia wykup leków i przypomina o ich zażywaniu.

Jednocześnie, mObywatel zyskuje możliwość wysyłania powiadomień odnośnie nowości, jakie pojawiają się w aplikacji. A w tym roku ma być ich całkiem sporo. To m.in. moduł Stłuczka pozwalający na sporządzenie cyfrowego protokołu zdarzenia drogowego. W apce pojawi się też funkcja zarządzania dowodem tożsamości. Będzie też moduł Moja firma, w którym będą wyświetlane informacje o działalności gospodarczej i zarejestrowanej firmie. W aplikacji pojawić się ma też możliwość rejestracji samochodu co pozwoli na załatwienie urzędowych spraw, bez wychodzenia z domu. W przygotowaniu jest także legitymacja osoby z niepełnosprawnością, podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem, legitymacja Honorowego Dawcy Krwi, e-doręczenia, czy zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego. Macie swoje pomysły na rozwój mObywatela? Możecie je zgłaszać do Ministerstwa Cyfryzacji. W aplikacji jest dostępny formularz, w którym można dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju aplikacji.