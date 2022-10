To Wam się nie spodoba - z Orange Flex znika najtańszy plan, za to 5G dla wszystkich

Od kiedy w mojej lokalizacji pojawił się internet stacjonarny, przez kilka miesięcy korzystałem w Orange Flex z planu za 25 zł, z limitem 15 GB transferu danych - zwyczajnie mi wystarczał taki pakiet. Podobnie jak jednemu z naszych redakcyjnych kolegów. Myślę, że takich osób wśród klientów Orange Flex jest więcej, dlatego ciężko mi uwierzyć, że znika on z uwagi na nikłe zainteresowanie.

Jeszcze wczoraj, w swoim zestawieniu ofert dla osób, które w miesiącu wykonują bardzo dużo połączeń i wysyłają sporo wiadomości, polecałem Wam właśnie ten pakiet w zasięgu sieci Orange.

Biuro prasowe Orange:

Z czego wynikają zmiany? Okazuje się, że coraz mniej użytkowników decyduje się na plan 15 GB, a bestsellerem stał się plan 45 GB. To nie dziwi, bo coraz więcej klientów Orange Flex potrzebuje większego pakietu danych oraz dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań.

Od 8 listopada w Orange Flex dostępne będą cztery plany subskrypcji - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych 30 GB, 45 GB, 80 GB i 150 GB. W cenie odpowiednio 30 zł, 35 zł, 50 zł i 80 zł miesięcznie. W miejsce zlikwidowanego pakietu za 25 zł, Orange aktywuje dostęp do 5G również w planie za 30 zł z 30 GB transferu danych, przez co już w każdym z powyższych planów skorzystacie z dostępu do nowej technologii.

Co z obecnymi klientami? Osoby, które posiadają obecnie aktywny plan za 25 zł i nie zmienią go na inny po 8 listopada, nadal będą mogli z niego korzystać. Z kolei w przypadku klientów z aktywną subskrypcją za 30 zł, którzy to chcą włączyć sobie 5G, będą musieli również po 8 listopada zmienić sobie plan na nowy, za 30 zł miesięcznie z 5G. Czyli podobna forma przejścia na plany z 5G, jak to miało miejsce ostatnio w przypadku klientów nju mobile.

Źródło: blog Orange Polska.