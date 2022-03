Nowe plany w ofercie Orange Flex - w tym aż trzy z dostępem do 5G!

Orange coraz bardziej otwiera się na 5G, do tej pory tylko jeden plan w Orange Flex za 80 zł miał aktywny dostęp do sieci 5G tego operatora. Od dziś wchodzi zupełnie nowa oferta, w której skorzystamy z nowej technologii w aż trzech planach.

Dotychczasowa oferta Orange Flex składała się z czterech planów, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS za 25 zł, 30 zł, 50 zł i 80 zł, w którym mogliśmy korzystać z limitu transferu danych w miesiącu odpowiednio: 15 GB, 30 GB, 50 GB i 100 GB.

W nowej ofercie Orange Flex pojawił się zupełnie nowy plan, który jednocześnie zmienił pakiety transferu danych w droższych planach, i co ważne - bez podnoszenia w nich cen.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G nie nie tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 3,48 GB 4,18 GB 4,88 GB 6,96 GB 11,14 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

Tak więc, bez zmian mamy plan za 25 zł z 15 GB transferu danych, oraz za 30 zł z 30 GB. Do tego dochodzi nowy plan za 35 zł, w którym skorzystamy z transferu danych na poziomie 45 GB, już z dostępem do 5G. Z kolei plan za 50 zł, oferuje już w miejsce 50 GB - 80 GB, a plan za 80 zł - zamiast 100 GB, będzie zawierał limit aż 150 GB.

Osobiście zastanawiam się nad zwiększeniem swojego planu do tego za 35 zł, już z dostępem do nowej technologii. Wiadomo, że to jeszcze nie jest właściwe 5G, ale dopłata 5 czy 10 zł, a nie 50 czy 55 zł ma już więcej sensu.

Tak więc, da się uatrakcyjnić ofertę bez wprowadzania podwyżek. Brawo Orange!