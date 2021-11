Orange nieopatrznie podarował klientom Flex 165 zł, czyli 2 m-ce subskrypcji gratis

Klienci Orange Flex (dokładnie 150 tys. klientów) w promocji świątecznej otrzymało kilka kodów, dzięki którym mogli aktywować łącznie 250 GB transferu danych. Przy odpowiedniej konfiguracji korzystania z usług, można w tej sytuacji zaoszczędzić do 165 zł.

Specyfika oferty Orange Flex

Zaznaczam, iż nie jest to żadne naciągactwo, cebula czy tym podobne skojarzenia, wynika to ze specyfiki oferty Orange Flex, która jest powszechnie znana jej klientom. Jak za chwilę Wam pokażę, jest wręcz logiczne by klienci skorzystali z tego prezentu podwójnie.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,92 GB 3,51 GB 5,84 GB 9,35 GB Dostęp do 5G nie nie nie tak Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

O co chodzi z tą specyfiką oferty Orange Flex? Otóż mamy tu cztery plany za 25,00 zł, 30,00 zł, 50 zł i 80 zł, różniące się od siebie wysokością transferu danych i w przypadku najdroższego planu dostępem do 5G. Wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS. Do tego usługa Social Pass, czyli brak zużywania transferu danych z podstawowej paczki na social media.

I tak, Orange dopuszcza raz w miesiącu na zmianę posiadanego planu subskrypcji, niezależnie czy w dół czy w górę. Co ważne tutaj, z chwilą przejścia na nowy plan, zostaje on aktywowany natychmiast, a płatność za niego schodzi dopiero wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym.

W ten sposób na przykład, jeśli korzystamy z planu za 25 zł, gdy któregoś miesiąca w dzień zejścia płatności z karty, aktywujemy najdroższy plan za 80 zł, przez cały miesiąc będziemy korzystać od razu z transferu 100 GB.

Darmowe gigabajty dla klientów Orange Flex

Na początku listopada informowaliśmy Was o promocji świątecznej w Orange Flex, dzięki której po wpisaniu 3 kodów z osobna - FLEXOWICZE JESTESCIE NAJLEPSI można było aktywować sobie łącznie 150 GB transferu danych do wykorzystania przez 3 miesiące, a więc do 3 stycznia 2022 roku. Tych kodów już nie aktywujemy w tym momencie, było na to kilka dni.

Dodatkowo, rzecznik prasowy UKE - Witold Tomaszewski, podzielił się na swoim profilu na Twitterze kodem promocyjnym SAPA2021, który pozwalał na aktywację dodatkowych 100 GB transferu danych, z tym że możemy go aktywować na koniec roku i ważny będzie do 3 maja 2022 roku. Prawdopodobnie więc, możecie z niego jeszcze skorzystać, jeśli wcześniej nie trafiliście na ten kod.

Przechodząc już do wspomnianego podwójnego skorzystania z tej promocji. U mnie okres rozliczeniowy kończy się 10 grudnia, jak widać wyżej - w ogóle nie skorzystałem w tym miesiącu z podstawowej paczki danych - 100 GB jest nietknięte, dodatkowe 100 GB zostało mi z promocji do wykorzystania do 3 stycznia.

Logicznym więc jest, iż mija się z celem ponowne aktywowanie mojej subskrypcji za 80 zł 10 grudnia, zmienię ją na najtańszą subskrypcje 9 grudnia za 25 zł. Tak więc będzie to pierwsze 55 zł podarowane nieopatrznie przez Orange. Kolejne 55 zł „wskoczy” 10 stycznia, kiedy przedłużę subskrypcję za 25 zł, bo nadal będę miał 100 GB, po aktywacji ostatniej paczki 100 GB transferu danych na koniec roku - na powyższym zrzucie po prawej.

Ostatnie 55 zł mniej zapłacę za usługi Orange Flex 10 lutego, bo 11 lutego ponownie aktywuje swój plan za 80 zł, które zapłacę dopiero 10 marca. Tak więc łącznie Orange razem z tymi paczkami danych podarował 165 zł, co daje dwa miesiące subskrypcji gratis dla najdroższego planu. Klienci z niższymi planami zaoszczędzą relatywnie mniej.

Co w tym niezwykłego? Otóż z wiadomych względów ciężko o takie promocje w ofertach bez zobowiązania, jakie znamy z ofert abonamentowych - miesiąc, dwa czy trzy miesiące gratis. Przy podpisywaniu umowy na 2 lata operatorzy mogą sobie na to pozwolić, bo mają pewność wpływów za kolejne miesiące już płatne. W ofertach bez zobowiązania to się nie zdarza, prócz powyższego, być może nieopatrznego podarunku od Orange.