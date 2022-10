Telefon tylko do dzwonienia i wysyłania wiadomości SMS - najlepsze oferty

Sporo uwagi poświęcaliśmy na Antyweb internetowi mobilnemu do domu czy do smartfona, zapominając przy tym, że są osoby, którym telefon służy tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Ewentualnie mają dualSIM w smartfonie, dobrą ofertę na internet mobilny, ale szukają dla drugiej karty oferty tylko dla połączeń i wiadomości.

Podzieliłem to zestawienie ofert na trzy części, myślę że odpowiadają one potrzebom większości takich osób. Skoro to mają być najlepsze oferty, wybrałem po jednej takiej według mnie, w zasięgu każdego z operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Dużo rozmawiam przez telefon, wysyłam też sporo wiadomości SMS

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to znaczy - dużo rozmawiam przez telefon? Dla przykładu w Orange na kartę, bez wykupowania pakietu minuta rozmowy kosztuje 0,49 zł. Tak więc jeśli rozmawiacie w miesiącu dłużej niż przez 40 minut (kosztuje to 20 zł), warto poszukać sobie odpowiedniego pakietu w niższej cenie.

Zresztą na niewiele więcej wystarczy Wam 20 zł u innych operatorów (w Play, Plus i T-Mobile na około 50 minut), więc dla uproszczenia najlepiej założyć, iż u każdego z operatorów rozmowy dłuższe niż pół godziny w miesiącu nadają się już na wykupienie pakietu - w jednym miesiącu rozmawiacie pół godziny w drugim godzinę, nie ma co się rozdrabniać w takim przypadku i ponosić dodatkowe opłaty.

Orange na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł Zużycie z budżetu 20 zł 40,81 minut 68,96 wiadomości 40,81 wiadomości

Play na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,39 zł 0,25 zł 0,45 zł Zużycie z budżetu 20 zł 51,28 minut 80 wiadomości 44,44 wiadomości

Plus na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,39 zł 0,20 zł 0,40 zł Zużycie z budżetu 20 zł 51,28 minut 100 wiadomości 50 wiadomości

T-Mobile na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt 0,40 zł 0,25 zł 0,40 zł Zużycie z budżetu 20 zł 50 minut 80 wiadomości 50 wiadomości

W przypadku wiadomości również warto wziąć pod uwagę powyższą tabelkę. Jeśli rozmawiacie mniej przez telefon w miesiącu czy wysyłacie niewiele wiadomości SMS/MMS, wystarczy jakakolwiek oferta na kartę, bez konieczności wykupowania pakietów - zasilamy konto kwotą wystarczającą nam na miesiąc i wykorzystujemy te środki na rozmowy i wiadomości.

Orange

W zasięgu Orange, najlepszą opcją dla osób dużo rozmawiających przez telefon i wysyłających wiadomości, będzie pakiet 200 minut i wiadomości SMS za 14 zł miesięcznie.



Play

W zasięgu Play dostępny jest atrakcyjniejszy pakiet w ofercie Virgin Mobile na kartę - 300 minut i wiadomości SMS za zaledwie 9 zł miesięcznie.



Plus

Za 1 zł drożej, bo za 10 zł odpowiedni pakiet ma operator Lycamobile. Skorzystacie tu ze 100 minut i wiadomości SMS w miesiącu.



T-Mobile

W zasięgu T-Mobile dobrym wyborem będzie oferta na kartę TuBiedronka z pakietem 200 minut i wiadomości SMS, również za 10 zł miesięcznie.



Bardzo dużo rozmawiam przez telefon i wysyłam bardzo dużo wiadomości SMS

Orange

Druga część zestawienia jest dla osób bardzo dużo rozmawiających przez telefon i korzystających z wiadomości SMS - tutaj najlepszą opcją będą dla nich nielimitowane pakiety rozmów i wiadomości.



W zasięgu Orange najlepszą opcją będzie najtańszy pakiet w subskrypcji Orange Flex za 25 zł, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS do wszystkich sieci.

Play

W zasięgu Play, za 15 zł możecie korzystać z nielimitowanych rozmów do wszystkich oraz nielimitowanych wiadomości SMS, w ofercie na kartę Fakt Mobile.



Plus

W zasięgu sieci Plus najlepszą opcją dla takich osób będzie pakiet w ofercie na kartę a2mobile za 17,90 zł, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS.



T-Mobile

Pozostaje jeszcze zasięg T-Mobile, no i oferta w subskrybcji Heyah 01 za 19,99 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS.



Bardzo dużo rozmawiam przez telefon i nie wysyłam w ogóle wiadomości

Trzecia część jest dla osób, które tylko rozmawiają przez telefon, aczkolwiek cenowo nie będzie się to zbytnio różnić od wyżej wymienionych pakietów.

Orange

W nju mobile w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia, dostępny jest plan za 19 zł, w ramach którego skorzystacie z nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci.



Play

W zasięgu Play nie znalazłem tańszej oferty dla tylko rozmawiających przez telefon, niż ta powyżej w Fakt Mobile z nielimitowanymi wiadomościami za 15 zł miesięcznie.

Plus

W zasięgu Plusa jest za to dedykowana oferta dla korzystających tylko z połączeń - za 12,90 zł dostępne są nielimitowane rozmowy do wszystkich, w ofercie na kartę a2mobile.



T-Mobile

W zasięgu T-Mobile dla tylko rozmawiających, ponownie mamy ofertę na kartę TuBiedronka za 19 zł, czyli podobnie jak w nju mobile. W tej cenie skorzystamy z nielimitowanych rozmów przez cały miesiąc.



Co dla osób, które tylko wysyłają przez telefon wiadomości SMS/MMS, i to w dużych ilościach? Najlepszą opcją będzie ponownie oferta na kartę w a2mobile za 12,90 zł z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS - to w zasięgu sieci Plus. W zasięgu pozostałych operatorów najlepszą opcją, również dla takich osób, będzie któraś z wyżej opisanych ofert z rozmowami.

Stock Image from Depositphotos.