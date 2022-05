Już 200 tys. klientów wybrało Orange Flex. Wcale mnie to nie dziwi

W zeszłym roku, po dwóch latach funkcjonowania Orange Flex ogłosił pierwsze 100 tys. klientów, a dziś z okazji trzecich urodzin podwoił tę liczbę w rok do 200 tysięcy aktywnych subskrybentów.

Oferta Orange Flex różni się od nju mobile, przynajmniej w wersji na abonament. Flex to bardziej oferta na kartę, nie ma tu okresu wypowiedzenia, rezygnujemy z niej równie szybko, co w ofercie na kartę. Jednocześnie jest bardziej przyjazna przy zmianie pakietu - na przykład przy zmianie planu z tańszego na droższy, możemy od razu korzystać z jego zawartości (większej paczki danych), a płatność pobierana jest za niego dopiero od nowego okresu rozliczeniowego.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G nie nie tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 3,48 GB 4,18 GB 4,88 GB 6,96 GB 11,14 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

Do wyboru mamy tu pięć planów, w tym trzy z dostępem do 5G, oferta zdecydowanie skrojona na potrzeby wielu klientów. Jednak to, co w moim odczuciu zdecydowało o znacznym przyspieszeniu zdobywania nowych klientów, to druga karta SIM z tym samym numerem telefonu, którą można włożyć do routera WiFi lub wirtualna e-SIM, z której można skorzystać w smartwachu lub innym urządzeniu ją obsługującym. Kosztuje to od jakiegoś czasu 0 zł, a wcześniej, jeśli mnie pamięć nie myli, kosztowało to 9 zł miesięcznie.

Myślę, że to zdecydowanie wzbogaciło ofertę Orange Flex i przyciągnęło te 100 tysięcy nowych klientów w ostatnim roku - nowe plany pojawiły się dopiero w marcu tego roku, więc nie mogły znacząco wpłynąć na tę ogólną liczbę klientów dziś.

Na co mogą liczyć od Orange na 3 urodziny? Są to trzy bonusy. Pierwszy to paczka transferu danych, wystarczy zdobyć kod do wpisania w aplikacji mobilnej Orange Flex - do odkrycia po zestrzeleniu w pół minuty 33 balonów w gierce na stronie głównej. Polecam ją uruchomić na smartfonie, na komputerze nie jest to proste.

Drugi prezent to 90 dni usługi Music Pass za darmo, a trzeci 50% zniżki na zakup słuchawek w sklepie Flex:

Oppo Enco Free2

realme Buds Air2

Xiaomi Redmi Buds3 Pro

Samsung Buds2

Źródło: blog Orange Polska.