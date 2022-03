Flex vs Nju Mobile, czyli którą submarkę Orange teraz warto wybrać?

Łącznie prawie 20 lat korzystam z oferty Orange (wcześniej Idea), z tego ostatnie 7 lat z jego submarek - Nju Mobile i Orange Flex. Przez prawie dwie dekady obserwowałem ewolucję oferty pomarańczowego operatora i mogę powiedzieć z tej perspektywy czasu, że to jedna z najbardziej przemyślanych i kompleksowych ofert, w której w zasadzie każdy powinien znaleźć dla siebie dopasowaną ofertę.

Oferta Nju Mobile

Uruchomienie pierwszej submarki Nju Mobile w 2013 roku, z rewolucyjną na tamte czasy ofertą było strzałem w dziesiątkę w wykonaniu Orange. Zmieniła ona znacznie rynek ofert bez zobowiązania, niemal z miejsca ruszyły w ślad za nią oferty innych telekomów. W rezultacie, w siedem lat oferta Nju Mobile przyciągnęła do siebie ponad milion klientów.

Oferta uszyta na miarę dla klientów, którzy oczekiwali tanich usług dla siebie i bliskich (9 zł za dodatkowy numer na koncie), które po prostu działają. Nie potrzebują do tego obsługi z salonów czy nawet z poziomu aplikacji mobilnej. Do dziś Nju Mobile nie udostępniło aplikacji mobilnej na iOS, a wersja na Androida nie jest rozwijana od lat. Nie potrzebują eSIM, czy nowej technologii 5G. Gdyby nie odświeżenie oferty w kwietniu 2021 roku - 3 numery po 19 zł i powiększenia transferu danych w październiku zeszłego roku pomyślałbym, że Orange odpuścił sobie już tę submarkę.

Dziś jednak wydaje mi się, że to odświeżenie oferty, to tylko dopieszczenie tych miliona klientów, których Nju Mobile zdobył do początku 2020 roku. Większość z nich pewnie ma już pełen staż, czyli dwa lata i korzysta z olbrzymich paczek danych, jak na taką cenę. Część z nich dokupiło do swojego konta po jednym numerze lub dwa i ani myślą rezygnować z takiej oferty.

No właśnie, te duże paczki danych to bonus za staż, a więc dla nowych klientów dość spory próg wejścia. Myślę więc, że z chwilą osiągnięcia tego miliona klientów, przypływ nowych wyhamował - na dziś mogą mieć ich może ze 100 tys. czy 200 tys. więcej.

Oferta Orange Flex

Stąd pomysł Orange, który zrodził się w maju 2019 roku na nową submarkę Orange Flex. Oferta od razu uchodziła za nowoczesną i atrakcyjną dla osób, które nie chcą wiązać się umową, a jednocześnie korzystać z nowinek technologicznych.

Z miejsca Orange Flex udostępnił nowoczesną aplikację mobilną - od razu na dwa systemy - iOS i Android, z czasem pojawił się eSIM czy ostatnio 5G oraz oferta rodzinna. To był kolejny strzał w dziesiątkę, bo już po niespełna dwóch latach Orange ogłosił, że z oferty Flex korzysta już przeszło 100 tys. klientów.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 45 GB 80 GB 150 GB Dostęp do 5G nie nie tak tak tak Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 3,48 GB 4,18 GB 4,88 GB 6,96 GB 11,14 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE Social Pass

Po wczorajszej zmianie oferty Orange Flex, można już śmiało powiedzieć, że klienci, którzy wybrali ponad dwa lata temu Nju Mobile czy teraz Orange Flex nie mają już czego szukać w abonamentach Orange.

Abonamenty Orange mają już tylko jedną przewagę - obsługę w salonach. Najtańszy abonament w Orange za 40 zł zawiera 5 GB transferu danych. W Nju Mobile za 29 zł jest 20 GB na start i 60 GB po dwóch latach. W Orange Flex na start za 25 zł mamy 15 GB.

Najdroższy abonament w Orange za 80 zł daje 105 GB - to tyle co w najnowszej ofercie na kartę Orange za 30 zł. W Nju Mobile za 39 zł na start mamy 40 GB i 120 GB po dwóch latach. W Orange Flex za 80 zł - 150 GB.

Może oferta rodzinna? W abonamencie Orange każdy dodatkowy numer to 20 zł taniej. W Nju Mobile za 9 zł mamy nowy numer, a za 19 zł na numerze możemy korzystać z najtańszego plany na trzech numerach. W Orange Flex każdy dodatkowy numer to 15 zł, to mniej niż w abonamencie, gdzie najtańsza opcja na drugi numer to 30 zł miesięcznie.

Orange Flex vs Nju Mobile

Skoro submarki przebijają abonamenty, to którą z nich teraz wybrać? Nju Mobile czy Orange Flex? Oczywiście na dziś rozpatrujemy tylko nowych klientów, a więc nie bierzemy pod uwagę stażu w Nju Mobile.

Orange Flex Nju Mobile Orange Flex Orange Flex Nju Mobile Nju Mobile Abonament 25,00 zł 29,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 39,00 zł - Pakiet GB 15 GB 20 GB 30 GB 45 GB 40 GB - Dostęp do 5G nie nie nie tak nie - Abonament dla dwóch numerów 40,00 zł 38,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 48,00 zł 58,00 zł Koszt na numer 20,00 zł 19,00 zł 22,50 zł 25,00 zł 24,00 zł 29,00 zł Pakiet GB na numer 7,5 GB 10 GB 15 GB 22,5 GB 20 GB 25 GB Abonament dla trzech numerów 55,00 zł 57,00 zł 60,00 zł 65,00 zł 67,00 zł - Koszt na numer 18,33 zł 19,00 zł 20,00 zł 21,66 zł 22,33 zł - Pakiet GB na numer 5 GB 10 GB 10 GB 15 GB 16,66 GB -

Widać wyraźnie, że oferta na start dla jednego numeru jest lepsza w Orange Flex niż w Nju Mobile, nawet biorąc pod uwagę dobranie do konta jednego czy dwóch dodatkowych numerów nie różnicuje to zbytnio tych ofert, ani w cenie ani w zawartości.

Niemniej zerknijmy jeszcze z ciekawości na porównanie oferty Nju Mobile dla klientów z dwuletnim stażem i dla nowych w Orange Flex w droższych planach.

Nju Mobile Nju Mobile Nju Mobile Orange Flex Orange Flex Abonament 29,00 zł 39,00 zł - 50,00 zł 80,00 zł Pakiet GB 60 GB 120 GB - 80 GB 150 GB Dostęp do 5G nie nie - tak tak Abonament dla dwóch numerów 38,00 zł 48,00 zł 58,00 zł 65,00 zł 95,00 zł Koszt na numer 19,00 zł 24,00 zł 29,00 zł 32,50 zł 47,50 zł Pakiet GB na numer 30 GB 60 GB 75 GB 40 GB 75 GB Abonament dla trzech numerów 57,00 zł 67,00 zł - 80,00 zł 110,00 zł Koszt na numer 19,00 zł 22,33 zł - 26,67 zł 36,67 zł Pakiet GB na numer 30 GB 50 GB - 26,66 GB 50 GB

Tu już widać znaczącą przepaść, pomijając brak dostępu do 5G oferta Nju Mobile dla klientów z dwuletnim stażem, jest korzystniejsza niż w Orange Flex.

Na koniec, nie zapominajmy też o unikalnej opcji na rynku dobrania dodatkowej karty SIM (eSIM) w Orange Flex za darmo w każdym planie, którą można włożyć do smartwatcha, tabletu czy mobilnego routera WiFi. W Nju Mobile kosztuje to 19 zł - ale dochodzi tu 20 GB na start i 60 GB transferu danych po dwóch latach na takiej karcie SIM lub na osobnej karcie za 29 zł - 60 GB na start i po dwóch latach 180 GB.

