Nju mobile znowu to zrobiło. Nie ma obecnie lepszej oferty na rynku

Submarka Orange - nju mobile zadebiutowała na polskim rynku w 2013 roku. To była swoista rewolucja w ofertach bez zobowiązania, która na długie lata wyznaczyła standardy i wzór do naśladowania. Tak jest do dziś.

Nie ma obecnie lepszej oferty na abonament głosowy czy mobilny dostęp do internetu. Nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Powiecie, że tak dobre warunki dostępne są tylko dla lojalnych klientów - minimum dwa lata stażu i brakuje w niej 5G. Ja powiem tak - za dwa lata w każdej ofercie na rynku będzie 5G, to jest pewne jak to, że w nju mobile skorzystacie z tego bez podwyżki w przeciwieństwie do innych ofert na rynku.

Skąd ta pewność? Nie wiem czy wiecie, ale w nju mobile od samego startu, czyli od 7 lat nie było żadnej podwyżki, jedynie… obniżki i jednoczesne zwiększanie transferu danych oraz dodawanie nowych pakietów czy usług. Pokażcie mi inną taką ofertę.

W dniu premiery nju mobile koszt miesięcznego abonamentu bez zobowiązania uzależniony był od tego z jakich usług korzystalismy - maksymalnie 29 zł za rozmowy, maksymalnie 9 zł za wiadomości i maksymalnie 19 zł za 1 GB transferu danych.

Po drodze ta oferta zmieniała się jedynie w zawartości, a więc z czasem zniesiono osobną opłatę za wiadomości, transfer danych jednocześnie go systematycznie powiększając, by ostatecznie w 2017 roku zamknąć wszystkie usługi w ramach jednej opłaty 29 zł, czyli tyle co wcześniej kosztowały same rozmowy.

Tak, powyższa grafika obrazuje taryfy w nju mobile wprowadzone dokładnie 29 czerwca 2017 roku, a więc cztery lata temu i obowiązują one do dziś. W tym czasie bylismy świadkami kilku podwyżek u operatorów infrastrukturalnych w swoich głównych markach, które najczęściej polegały na tym, że dodawno w istniejących planach większy transfer danych i zwiększano opłatę za nie o 5 zł.

Nju mobile nie tylko zwiększało transfer danych bez podnoszenia opłat, ale i dodawało nowe usługi, że wymienię tylko numer dodatkowy, nie za 10 czy 20 zł taniej, nie za połowę ceny bazowej, a za jedyne 9 zł, by oba numery mogły korzystać z tych samych usług za 19 zł, a później nawet trzy numery.

Co robi nju mobile dziś? Dokładnie od jutra podwaja gigabajty w każdej z taryf i znowu bez podnoszenia cen. Przy takiej samej cenie jak cztery lata temu, czyll za 29 zł mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 20 GB transferu danych - 60 GB po dwóch latach stażu. Ta sama cena obowiązuje też od czterech lat w pozostałych dwóch taryfach.

Podobnie rzecz się ma z ofertą na internet mobilny w nju mobile, która zadebiutowała z kolei 20 czerwca 2016 roku z pakietem 40 GB transferu danych - 120 GB po dwóch latach za 29 zł. Ta cena i zawartość jest do dziś, a od jutra transfer powiększony zostaje do 60 GB na start i 180 GB po dwóch latach.

Oferta nju mobile jest najbardziej stabilną ofertą na rynku, nie dziwi więc największa liczba klientów jeśli chodzi o submarki czy operatorów wirtualnych. Z pewnością przyciąga ich do nju mobile i trzyma nie tylko dobra i systematycznie polepszana oferta, ale i gwarancja niezmienności cen.

Czy oferta nju mobile to najlepsza oferta na rynku? Tak, w tej cenie nie skorzystamy nigdzie z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych w kraju i w roamingu UE, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu UE i z transferu danych na poziomie 60 GB czy 120 GB (nie licząc oferty na kartę w Orange, w której trzeba na start wyołożyć 360 zł). Nie znajdziecie też tańszej oferty na internet mobilny ze 180 GB tranferu danych.

Działa w niej WiFi Calling i VoLTE, nie ma eSIM czy 5G, ale na dziś ta nowa technologia w obecnej postaci nie wnosi jeszcze wiele w porównaniu z LTE, wiem bo sam korzystam z 5G w Orange Flex w swoim smartfonie. Warto więc skorzystać teraz z tej oferty nju mobile, poczekać te dwa lata na pełen transfer danych oraz właściwe 5G w cenie każdego z planów.