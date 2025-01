Mamy początek 2025 roku i za nami pierwsze duże wydarzenie związane z elektroniką użytkową. Chodzi o targi CES, na których pokazano produkty mające trafić do sprzedaży w najbliższych miesiącach. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć producentów akcesoriów i urządzeń stworzonych dla graczy. Jedną z firm, o których zrobiło się głośno w ostatnich dniach, jest Genki, które do Las Vegas wzięło cały katalog sprzętów kompatybilnych z nową konsolą Nintendo – problem w tym, że tej konsoli oficjalnie nie ma.

Bazując na zaprezentowanej przez Genki atrapie i akcesoriach, nad którymi pracuje ten producent, poznaliśmy wygląd Nintendo Switch 2 (o ile rzeczywiście tak nazywać się będzie ten sprzęt). Urządzenie ma być znacznie szersze od poprzednika i wygodniejsze w trzymaniu. Zmienią się też joy-cony – kontrolery również będą szersze i bardziej ergonomiczne. Przeprojektowaniu uległ mechanizm łączenia joy-conów z samą konsolą. Będzie on teraz magnetyczny. Plastikowe blokady w wysuwanym mechanizmie obecnej konsoli są podatne na uszkodzenia, co skutkuje utrudnionym mocowaniem do konsoli. Do tego dodatkowe przyciski, większy ekran, nowa podstawka pozwalająca na bardziej stacjonarne granie oraz mnóstwo różnych poprawek kosmetycznych względem obecnie dostępnej konsoli.

Nintendo sukcesywnie stoi na stanowisku, że wszystkie informacje udostępnione do tej pory są nieprawdziwe – podobnie jak same atrapy konsol, które pokazywano na zakończonych już targach CES. Japońska firma wydała krótki komunikat wskazujący, że zaprezentowane przez Genki modele nie są oficjalne. I to tyle, jeśli chodzi o komentarz Nintendo. Samo Genki również przyznało, że to, co pokazało na CES, miało bazować wyłącznie na dostępnych w internecie przeciekach i plotkach. Coś mi jednak mówi, że to ratowanie własnej skóry przed potencjalnymi pozwami. Bo kto by się pokusił na prezentację produktów i rozwiązań do czegoś, co nie istnieje i nie wiadomo do końca, jak wygląda w rzeczywistości? Nintendo z pewnością nie chciało, by szum wokół najbardziej wyczekiwanej konsoli zrobił się dzięki producentowi akcesoriów...

Nintendo Switch 2 coraz bliżej. Premiera jeszcze w tym tygodniu?

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już niebawem. Co prawda Nintendo milczy na temat jakichkolwiek premier czy zapowiedzi, jednak często o konferencjach i Nintendo Direct dowiadywaliśmy się z dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem. Firma ma więc jeszcze szansę nas zaskoczyć i zorganizować jakieś wydarzenie online jeszcze w tym tygodniu.

Co zostanie pokazane? Mówi się, że Nintendo skupi się wyłącznie na sprzęcie, a w ramach prezentacji pokazane zostaną wszystkie najważniejsze funkcje i rozwiązania nowej konsoli. A co z grami? Te mają być zaprezentowane nieco później – w kolejnych tygodniach i miesiącach. Bo sama nowa konsola Nintendo Switch do sprzedaży jeszcze nie trafi. Nate the Hate, który jest pewny swoich źródeł, mówi wprost – Nintendo Switch 2 do sklepów trafi w maju lub czerwcu tego roku. To znacznie później niż dotychczasowe plotki wskazujące na marzec jako potencjalną datę premiery nowego sprzętu.