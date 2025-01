Gigant z niespodzianką dla graczy. Nowy rok rozpoczyna z przytupem

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy dostęp do katalogu filmów i seriali w ramach Amazon Prime Video. To także oferta dla graczy w ramach Prime Gaming oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Co gigant przygotował na nowy rok?. Będzie w co grać!

Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Gracze otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Grudzień należał m.in. do Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez Gunsliger, Dredge, Quake II, Planet of Lana, Electrician Simulator, Predator: Hunting Grounds, Simulakros, czy The Town of Light.

Amazon Prime Gaming w styczniu 2025. Darmowe gry dla posiadaczy abonamentu

W nowym roku Amazon nie rozczarowuje i pokazuje, że firmie mocno zależy na graczach. Z tej okazji na styczeń przygotował zatrzęsienie tytułów!

Już dostępne

Eastern Exorcist – kod Epic Games Store

The Bridge – kod Epic Games Store

BioShock 2 Remastered – kod GOG

Spirit Mancer – Amazon Games App

SkyDrift Infinity – kod Epic Games Store

16.01

GRIP – kod GOG

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – kod GOG Code

Are You Smarter Than A 5th Grader – kod Epic Games Store

23.01

Deus Ex GOTY Edition – kod GOG Code

To The Rescue! – kod Epic Games Store

Star Stuff – kod Epic Games Store

Spitlings – Amazon Games App

Zombie Army 4: Dead War – kod Epic Games Store

30.01

ENDER LILIES: Quietus of the Knights – kod Epic Games Store

Blood West – kod GOG

Super Meat Boy Forever – kod Epic Games Store

Amazon Luna. W to zagracie w chmurze

Jednak to nie koniec niespodzianek, gdyż na klientów Amazon i graczy korzystających z Prime Gaming czeka jeszcze więcej możliwości. A wszystko za sprawą usługi grania w chmurze Amazon Luna, która do Polski zawitała w czerwcu ubiegłego roku. Dzięki Luna nie potrzebujecie konsol do gier ani komputerów. Gry odtwarzane są bezpośrednio z chmury na ekranie, dzięki czemu można grać w dowolnym miejscu z dostępem do szybkiej sieci. Amazon zaleca, by minimalna szybkość była na poziomie 10 Mb/s, a samo granie w chmurze może wykorzystywać do 10 GB na godzinę przy rozdzielczości 1080p.

W usłudze Luna można grać na następujące sposoby:

W aplikacji zainstalowanej na następujących urządzeniach:

Fire TV

Tablety Fire

Wybrane telewizory smart TV firmy Samsung i LG.

W przeglądarce Chrome na następujących urządzeniach:

Komputer PC lub Mac

Chromebook

W przeglądarce Microsoft Edge na następujących urządzeniach:

Komputer PC lub Mac

W przeglądarce Safari na iPhonie lub iPadzie oraz na wybranych telefonach z systemem Android

W ramach usługi grania w chmurze Amazon Luna, bez dodatkowej opłaty, dla posiadaczy Amazon Prime dostępne są:

Guacamelee! 2 Complete

Metro Exodus

Super Meat Boy

Airhead

The Magical Mixture Mill

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Trackmania

Pogrubione tytuły to gry, które udostępniono za darmo w tym miesiącu. Katalog gier dostępnych w chmurze za darmo stale rotuje i można bez problemu zagrać w wiele ciekawych produkcji. Co prawda lista ta nie jest duża, ale na pomoc przychodzi specjalna oferta Luna+, gdzie w ramach opłaty 39,99 zł miesięcznie zyskujemy dostęp do ponad stu gier, których dokładną listę można podejrzeć tutaj. Co również istotne — platforma współpracuje z całym szeregiem popularnych kontrolerów i urządzeń.