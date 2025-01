Przecieku w takiej formie się chyba nikt nie spodziewał. Producent akcesoriów do urządzeń elektronicznych, zjawił się na targach z niecodziennym wydrukiem 3D. Z konsolą, o której wrze w internecie, lecz jej producent, Nintendo, wciąż oficjalnie nie zaprezentował. Efekt? Genki jest na ustach wszystkich.

Niewinny błąd, czy skuteczny marketing?

Emocje stają się już coraz bardziej nie do zniesienia. Z każdym kolejnym przeciekiem, fani Nintendo mają coraz bardziej dość ciszy producenta i braku konkretnej daty premiery lub pokazu najnowszej konsoli. Jedyne co firma obiecała, to podanie tych danych do końca roku fiskalnego 2024, czyli w kwietniu będzie już wszystko jasne.

Oliwy do ognia dolała firma tworząca akcesoria Genki. Na trwające targi CES2025 przyjechała z atrapą konsoli, chociaż jeszcze nie ma oficjalnych wymiarów. Nic więc dziwnego, że każdy po kolei zaczął stoisko odwiedzać i dosłownie robić pomiary plastikowego szkieletu.

Bazując na tej atrapie, wiemy już, że urządzenie będzie szersze od pierwszej wersji. Podobnie i kontrolery miałyby być większe, co mam nadzieję, oznacza, że będą wygodniejsze do trzymania, gdyż pierwotna konsola jest ergonomicznym koszmarem. Wydrukowany model zdaje się także potwierdzać wcześniejsze doniesienia o zmianie formy zaczepiania Joy Conów na bokach konsoli. Będą one teraz magnetyczne, bez wsuwania. Co może być zaletą w dłuższej perspektywie. Plastikowe blokady lubiły się ukruszyć, sam musiałem się ratować metalową alternatywą znalezioną w internecie. W przeciwnym razie kontroler się wyślizgiwał. Więcej zdjęć jest dostępnych na portalu the Verge.

Reprezentanci firmy Genki obecni na targach, są podobno bardzo zdziwieni ogromnym zainteresowaniem, bo jak mówią, przecież już i tak wszystkie informacje wyciekły do sieci. Przyznam, że nie wiem, czy jest to niewinna naiwność, czy sprytny marketing. W końcu chyba nikt nie wątpi, że Nintendo Switch 2 będzie się rozchodziła jak świeże bułki, a wraz z konsolą i akcesoria.