CES 2025. Widziałem najważniejszy sprzęt tego roku

Targi Consumer Electronics Show 2025 obfitowały w masę ciekawych produktów, prototypów i startupów. Jedne na rynku są dostępne już teraz, inne pojawią się w bliżej nieokreślonej przyszłości, a część to tylko pomysły, których dalsze losy zależą od zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Wśród wielu ciekawych sprzętów i gadżetów moją uwagę przykuło kilka pozycji skierowanych do ludzi potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, czy w powrocie do zdrowia po operacji, wypadku, czy zabiegu. Zdecydowanie wolałbym widzieć więcej takich pozycji, niż kolejne inteligentne pierścienie i okulary rozszerzonej rzeczywistości, których było na pęczki.

Cosmo Robotics tworzy egzoszkielety. Łatwiej będzie stać się samodzielnym

Istnieją takie schorzenia mięśni lub stawów, które w znacznym stopniu utrudniają poruszanie się, lecz czasem wystarczy mała pomoc, by osoba nimi dotknięta była w pełni samodzielna. Cosmo Robotics zdaje się rozumieć specyfikę tego problemu, dlatego na targach CES 2025 zaprezentowali serię egzoszkieletów, które posłużą do pomocy w chodzeniu i utrzymaniu samodzielności. Część z tych robotów skierowana jest również do osób młodszych z hasłem "We rise you up!" [z ang. podnosimy cię".

Na ich stoisku można było zobaczyć cztery modele egzoszkieletów: Bambini, Bambini Kids, EA2 i Cosuit. Każdy z nich skierowany jest do odbiorcy w innym wieku. Bambini Kids skierowany jest do osób w wieku do siedmiu lat, nie wyższych niż 120 centymetrów oraz ważących do 25 kilogramów. Mówimy tu o asystencie, który jest w stanie pomóc w rehabilitacji oraz minimalizuje wpływ na życie takich schorzeń jak wczesny etap dystrofii mięśniowej.

Urządzenie korzysta z 6 silników umiejscowionych przy miednicy, kolanach oraz kostkach i zapewnia tryby pasywnej lub aktywnej pomocy w chodzeniu. Taki egzoszkielet będzie w stanie pracować do 8 godzin na jednym ładowaniu, więc warto mieć na uwadze to, że nie będzie to pomoc całodobowa, a raczej sytuacyjna np. do poruszania się podczas nauki w szkole. Według zapowiedzi producenta, Bambini Kids może być dostępne na rynku jeszcze w 2025 roku.

Model Bambini również skierowany jest do młodzieży, jednak trochę starszej. Z egzoszkieletu mogą korzystać osoby o wzroście do 160 centymetrów oraz wagi 65 kilogramów. Oferuje pomoc podobną do modelu Kids.

Z kolei EA2 jest już skierowany do osób dorosłych z neurologicznymi lub mięśniowymi urazami, chorobami, czy słabościami. Jest to również urządzenie, które może pomóc w rehabilitacji po poważnych urazach lub w osiągnięciu samodzielności przez osoby, które w innym wypadku mogłyby mieć problem z samodzielnym chodem lub odczuwałyby podczas niego dyskomfort i ból. Tutaj również mamy akumulator oferujący do 8 godzin użytkowania, lecz ogólna moc jest większa, gdyż musi pracować z wyższą i cięższą osobą. EA 2 został nawet zatwierdzony już przez FDA i na rynek może trafić już w 2026 roku.

Warto przyjrzeć się również modelowi Cosuit, który skierowany jest do użytkowników bez wcześniej wymienionych schorzeń. Urządzenie zostało stworzone, by pomóc osobom starszym, które ze względu na wiek mają problemy ze biodrami. Sam znam taką osobę i widzę ile w "gorsze dni" poruszanie się sprawia jej bólu. Taki egzoszkielet byłby w stanie odciążyć biodra podczas poruszania się i umożliwić chodzenie na dłuższe spacery, czy nawet zwykłe pójście do sklepu. W tym przypadku ze względu na mniej zabudowaną konstrukcję i bardziej minimalistyczny design baterii wystarczy na 3 godziny aktywnego użytkowania. Urządzenie również planowane jest na 2026 rok.