Nintendo pozamiatało. Playstation i Xbox mają się czego wstydzić

Konsola Nintendo Switch na rynku pojawiła się w 2017 roku i po siedmiu latach nadal odnosi sukcesy – mimo zbliżającej się wielkimi krokami premiery Nintendo Switch 2. Choć Japończycy byli bardzo oszczędni w informowaniu nas o tym, co będzie oferowała nowa generacja, zaprezentowali jej wygląd i podstawowe funkcje z magnetycznie mocowanymi joy-conami, większym ekranem i dodatkowymi funkcjami, które szerzej zostaną opisane na początku kwietnia. To wtedy odbędzie się Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, gdzie odkryte zostana wszystkie karty. W kwietniu ruszą też specjalne wydarzenia na żywo Nintendo Switch 2 Experience, w ramach których fani japońskiej marki będą mieli okazję sprawdzić konsolę i to, co oferuje. A co z samą premierą? Wciąż nie wiemy, kiedy konsola trafi do sprzedaży – w sieci pojawiają się informacje, że może to nastąpić najwcześniej w czerwcu.

Reklama

Zanim jednak Nintendo Switch 2 trafi do pierwszych graczy, warto sprawdzić, jak pierwsza generacja tej konsoli radzi sobie na rynku. A radzi sobie doskonale. Z okazji najnowszego podsumowania wyników finansowych, Japończycy zaktualizowali liczby związane z konsolą, jak i grami na nią dostępnymi. Dowiadujemy się, że w 8. roku obecności na rynku Nintendo Switch rozeszło się w nakładzie przekraczającym 150,86 mln egzemplarzy. I choć wciąż do rekordu ustawionego przez PlayStation 2, którego sprzedaż zatrzymała się na poziomie przekraczającym 160 mln egzemplarzy, jeszcze trochę brakuje, Nintendo zajmuje pozostałe dwa miejsca na podium. Drugie miejsce ma Nintendo DS z wynikiem sprzedaży na poziomie 154,02 mln. Nintendo Switch zamykającym stawkę.

PlayStation czy Xbox? Nic z tych rzeczy. To Nintendo jest królem rynku

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch wydawanych przez Nintendo. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe – 67,35 mln egzemplarzy

– 67,35 mln egzemplarzy Animal Crossing: New Horizons – 47,44 mln egzemplarzy

– 47,44 mln egzemplarzy Super Smash Bros. Ultimate – 35,88 mln egzemplarzy

– 35,88 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,62 mln egzemplarzy

– 32,62 mln egzemplarzy Super Mario Odyssey – 29,04 mln egzemplarzy

– 29,04 mln egzemplarzy Pokémon Sword / Pokémon Shield – 26,60 mln egzemplarzy

– 26,60 mln egzemplarzy Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 26,38 mln egzemplarzy

– 26,38 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,55 mln egzemplarzy

– 21,55 mln egzemplarzy Super Mario Party – 21,10 mln egzemplarzy

– 21,10 mln egzemplarzy New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,06 mln egzemplarzy

Poznaliśmy też pierwsze wyniki sprzedaży gier od Nintendo, które na rynku zadebiutowały w drugiej połowie 2024 r. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sprzedało się w nakładzie przekraczającym 3,91 mln egzemplarzy, natomiast Super Mario Party Jamboree sprzedano 6,17 mln sztuk. A to jeszcze nie koniec cyklu życia konsoli. Na Switchu w tym roku pojawi się jeszcze kilka tytułów, także on Nintendo. W styczniu zadebiutowały Donkey Kong Country Returns HD (16 stycznia), ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist (22 stycznia), Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition (23.01) i Hello Kitty Island Adventure (30.01).

W najbliższych dniach i tygodniach pojawią się m.in. Sid Meier’s Civilization VII (6.02), Tomb Raider IV-VI Remastered (14.02), Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (20.03), Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (25.03), FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (kwiecień 2025), Rune Factory: Guardians of Azuma (wiosna 2025), Pokémon Legends: Z-A (2025), Professor Layton and the New World of Steam (2025), Capcom Fighting Collection 2 (2025), DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake (2025) oraz Metroid Prime 4: Beyond, które zapewne będzie również jednym z tytułów startowych naNintendo Switch 2.