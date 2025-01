Nintendo właśnie zapowiedziało Nintendo Switch 2! Wszystko co wiemy o nowej konsoli

Nintendo Switch 2 oficjalnie. Nowa konsola giganta jeszcze w tym roku!

Plotki na temat Nintendo Switch 2 narastały od dłuższego czasu -- i można by powiedzieć, że sporo na jej temat wiadomo już nie od dziś. Zresztą wielu komentatorów słusznie zauważyło, że na targach CES w Las Vegas właściwie wszystkie "niespodzianki" już zepsuto. Na wielu stoiskach dostępne były cały zestawy akcesoriów wraz z plastikowymi "modelami" sprzętu, który zdradzał ogólny wygląd i wielkość.

Reklama

Dzisiaj Nintendo bez większych zapowiedzi i budowania napięcia pokazało krótką zajawkę filmową, w ramach której pokazało jak zmieni się sprzęt między generacjami. Zgodnie z plotkami: Nintendo Switch 2 będzie większy -- choć ogólny pomysł na system się nie zmieni. To nadal konsola hybrydowa -- ze stacją dokującą. Tym jednak co się zmieni poza wielkością jest system montowania Joy-Conów. Nie będziemy musieli już przejmować się irytującym ich wsuwaniem -- bo od teraz system ich montowania oparty będzie na magnesach, co prawdopodobnie ucieszy wielu użytkowników. Dostępny będzie również element, który pozwoli odpiąć Joy-Cony i zrobić z nich "kontroler" do gry. Jednak nowością będzie opcja korzystania z nich jako myszki.

Kompatybilność wsteczna - będzie, ale...

Jakiś czas temu przedstawiciele firmy oficjalnie przynali już, że Nintendo Switch 2 zaoferuje kompatybilność wsteczną. Prawdopodobnie -- podobnie jak w przypadku PlayStation -- nareszcie będziemy mogli cieszyć się wydanymi grami w jakości, na jaką zasługują od dawna. Jednak już w tym pierwszym materiale dowiadujemy się, że nie będzie ona tak spektakularna, jak wielu zakładało. Pojawia się bowiem oficjalna informacja, że nie wszystkie gry mogą być wspierane czy w pełni kompatybilne. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze czy chodzi o jakieś unikalne produkcje wykorzystujące zewnętrzne akcesoria, czy także "zwykłe" produkcje. Nie wiemy też nic na temat kompatybilności dotychczasowych akcesoriów -- np. Pro Controllera. Pytania pojawiają się też odnośnie produkcji takich jak Ring Fit Adventure, gdzie wsuwaliśmy Joy-Cony do dedykowanego akcesorium. W nowej wersji będa one większe: czy to oznacza brak dostępu do gry, czy może bez problemu sparujemy stare Joy-Cony?

Dużo pytań, a odpowiedzi Nintendo obiecuje w Kwietniu.

Więcej szczegółów na temat Nintendo Switch 2 już w kwietniu!

Mimo że nowa zajawka sporo pokazuje, pozostawia także wiele pytań bez odpowiedzi. Te prawdopodobnie nadejdą w kwietniu -- w zajawce dowiadujemy się, że prezentacja Nintendo Switch 2 z prawdziwego zdarzenia czeka nas 2. kwietnia 2025 roku.

Patrząc na plan wydawniczy Nintendo Switcha i w jakich odstępach serwowane były zajawki, pełne informacje i premiera sprzętu -- konsoli spodziewamy się na rynku w czerwcu. Choć kto wie, może firma nas czymś zaskoczy?