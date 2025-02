Xbox Game Pass Ultimate to nie tylko katalog gier, z których mogą korzystać gracze Xbox i PC. To także usługa umożliwiająca granie w najpopularniejsze tytuły w chmurze – bez dostępu do dedykowanej konsoli, czy komputera. Wystarczy abonament, kontroler (choć nie zawsze), ekran (telewizor, smartfon, tablet) i szybki internet. Katalog gier możliwych do uruchomienia w chmurze jest duży, ale nie zawiera wszystkich popularnych tytułów.

W listopadzie zeszłego roku Microsoft odpalił prawdziwą petardę – możliwość uruchamiania zakupionych wcześniej gier na telewizorach, na urządzeniu mobilnym, czy w przeglądarce. Chodzi o te tytuły, które nie są udostępniane w ramach Xbox Game Pass. Strumieniowanie własnych gier to coś, o co gracze prosili od dawna. Nie potrzebna jest już konsola, by móc cieszyć się swoimi ulubionymi tytułami. W grudniu firma zapowiedziała rozszerzenie tej funkcjonalności o konsole Xbox, co z pewnością ucieszy tych, którzy nie chcą ciągle pobierać i instalować gier na swoim sprzęcie, by zagrać w nie kilka minut. Choć usługa na ten moment dostępna jest wyłącznie dla testerów z programu Xbox Insiders, który mogą instalować oprogramowanie dla konsoli w wersji beta. Wkrótce strumieniowanie własnych gier powinno zostać udostępnione wszystkim – zarówno posiadaczom Xboksów, jak i komputerów PC z aplikacją Xbox.

Granie w chmurze Xbox – strumieniowe przesyłanie własnych gier. Pełna lista tytułów

Jak wygląda obecnie lista możliwych do uruchomienia w ten sposób gier? Microsoft wystartował z ofertą 50 tytułów, a liczba ta stale się powiększa. Obecnie możecie strumieniować te oto zakupione wcześniej gry:

7 Days to Die Animal Well Anuchard Assassin’s Creed Mirage Avatar: Frontiers of Pandora Balatro Baldur’s Gate 3 Banishers: Ghosts of New Eden Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Common'hood Cyberpunk 2077 Darkest Dungeon Death's Door Dragon Quest III HD-2D Remake Dredge Dying Light 2 Stay Human Dziedzictwo Hogwartu Escape Academy Exoprimal Farming Simulator 25 Fear the Spotlight Final Fantasy Final Fantasy II Final Fantasy III Final Fantasy IV Final Fantasy V Final Fantasy VI Final Fantasy XIV Online Hades Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha High On Life Hitman World of Assassination House Flipper 2 Insurgency: Sandstorm Kena: Bridge of Spirits Lego Harry Potter Collection Life is Strange: Double Exposure Maquette Marvel: Strażnicy Galaktyki Metro Exodus Mortal Kombat 1 NBA 2K25 PGA Tour 2K23 Phasmophobia Prince of Persia: The Lost Crown Rust Slime Rancher 2 Star Wars Outlaws Stray Subnautica Subnautica: Below Zero The Casting of Frank Stone The Crew Motorfest The Outlast Trials The Plucky Squire Those Who Remain Tom Clancy’s The Division 2 TopSpin 2K25 Undertale Visions of Mana Warhammer 40,000: Space Marine 2 WWE 2K24 Wiedźmin 3: Dziki Gon

4 lutego do tej listy dołączy także Kingdom Come: Deliverance II, które tego dnia będzie miało konsolową premierę. Można podejrzewać, że wkrótce pojawią się na niej kolejne tytuły, które nie są dostępne w standardowym katalogu Grania w chmurze Xbox. Będziemy o tym informować na bieżąco.