Nie uwierzysz, ile gier wydano w zeszłym roku. I to tylko na jednej platformie!

14531 tytułów na Steam w zeszłym roku. Taką liczbą najpopularniejsza platforma z grami (i aplikacjami okołogrowymi) zamknęła 2023 r. pobijając tym samym poprzedni rekord, który udało się osiągnąć w 2022. Liczba przeogromna, ale warto pamiętać, że mówimy tu o pełnym zestawieniu wszystkich tytułów - zarówno od największych graczy na rynku, poprzez małe projekty, które często tworzone są przez niewielkie studia, a często jednoosobowo. Steam to doskonałe miejsce do wydawania swoich własnych produktów, które mają szansę przebić się w gąszczu konkurencji. Wystarczy dobry pomysł, jeszcze lepsze wykonanie i rozgłos wśród graczy, by szybko przekonać się, że platforma zbudowana kilkanaście lat temu przez Valve, nie ma sobie równych. I to mimo wielu prób podejmowanych przez konkurencję. Choć zarówno GOG, jak i Epic Games Store mają zwoją rzeszę fanów i klientów, to właśnie Steam jest synonimem grania na PC i oferuje niemal nieograniczony dostęp do gier.

Obecnie, na platformie znajduje się ponad 90 tys. tytułów - dużych i małych, za duże i za małe pieniądze. Z różnych gatunków, z różnym budżetem i ocenami. Tych od graczy i tych od recenzentów. I wszystko wskazuje na to, że w tym roku Valve będzie miał powody do dumy. Katalog Steam przekroczy liczbę 100 tysięcy gier dostępnych na PC (z czego część dostępna jest też na komputerach z systemami macOS i Linux). W sam Nowy Rok na Steam zadebiutowało 36 gier. Dziś, 5 stycznia, tych gier jest już ponad 120 - ich pełną listę znajdziecie m.in. na stronach SteamDB. To serwis agregujący dane pochodzące ze Steam, to dzięki niemu dowiadujemy się m.in. informacji związanych z popularnością danego tytułu, czyli ilu graczy w niego gra w danym momencie lub na przestrzeni określonego czasu.

Tysiące gier na Steam w minionym roku. W co zagrać?

Nie wiecie w co zagrać? Ponad 13 tysięcy przeróżnych tytułów - od tych największych, po te najdrobniejsze - to katalog tak ogromny, że nie sposób go nadrobić w najbliższym czasie. Z pomocą przychodzą więc sami gracze oraz firma Valve, która zakończyła właśnie zeszłoroczną odsłonę Nagród Steam. Wczoraj prezentowaliśmy pełną listę zwycięzców, na której znalazły się między innymi: Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2 (choć gra na PC wydana została już jakiś czas temu, wciąż cieszy się sporym uznaniem ze strony graczy), Starfield, Sifu, The Last of Us Part I, czy fantastyczne DAVE THE DIVER, które serdecznie polecam każdemu. Pełne zestawienie znajdziecie w naszym podsumowaniu Oto najlepsze gry 2023 r. według użytkowników Steam. Znacie je? Na Steam znajdziecie też listę najlepiej sprzedających się tytułów minionego roku - od produkcji największych studiów na świecie, po indie-perełki, obok których nie można przejść obojętnie. Wspomniane wyżej Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Sons Of The Forest, Cities: Skylines 2, Street Fighter 6, Goose Goose Duck, Against the Storm, Ready or Not, Wartales to tylko niektóre z nich. Pełną listę najbardziej dochodowych gier na Steam znajdziecie w naszym osobnym wpisie.