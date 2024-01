Największa gra ostatnich lat zniknie z Game Passa. Musicie się spieszyć! 

GTA 5 to prawdziwa rewelacja!

Grand Theft Auto V przenosi graczy do fikcyjnego miasta Los Santos, który odzwierciedla współczesne Los Angeles i jego okolicę. Gra oferuje ogromny, otwarty świat do eksploracji, pełen detali, różnorodnych lokacji i interaktywnych elementów. Gracze mogą swobodnie poruszać się po mieście, wykonywać różnorodne misje, brać udział w akcjach przestępczych, a nawet podziwiać przyrodę w okolicznych górach i wybrzeżu. Doskonała i długa fabuła, a do tego niesamowity tryb online — GTA 5 ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia.

Źródło: Rockstar

Produkcja Rockstar Games to prawdziwy fenomen i jedna z największych gier ostatnich lat — a teraz, kiedy wszyscy czekamy na Grand Theft Auto VI, można mieć ochotę na nadrobienie ostatniej części; bo ta, chociaż ma już ponad 10 lat, nadal jest naprawdę świetna. Jeśli liczyliście, że umożliwi Wam to Xbox Game Pass, to niestety nie mamy dobrych informacji.

GTA 5 zniknie z Game Passa już za chwilę!

Dziś poznaliśmy rozpiskę Game Passa na styczeń. Ta jest naprawdę świetna; w tym miesiącu w abonamencie pojawią się takie gry jak Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2, Hell Let Loose czy We Happy Few. Niestety jednak, wraz z dobrymi informacjami, dostaliśmy zestaw gier, które znikną z abonamentu. Poza takimi tytułami jak Persona 4 Golden czy Persona 3 Portable, jest to właśnie Grand Theft Auto V. Produkcja Rockstara zniknie z katalogu dokładnie 5 stycznia, więc dosłownie za moment.

Źródło: Rockstar

Jeśli chcecie jeszcze poczuć klimat GTA i wrócić do Michaela, Franklina czy Trevora, musicie się więc naprawdę pospieszyć. Szkoda, że tak się dzieje — chociaż piąta główna część serii wielokrotnie już znikała i pojawiała się w Game Passie, więc kto wie — może przed premierą „szóstki” jeszcze posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli zagrać w GTA 5.

Źródło: Xbox

