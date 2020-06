Hiciory Warner Bros. nadchodzą. Daty premier „Tenet”, „Diuna” i „Wonder Woman”

Polecamy: Nowe daty premier filmów Disney’a, Marvela, Pixara i Lucasfilm

Tenet – data premiery filmu Christophera Nolana

Niektórzy twierdzą, że to właśnie ten film będzie przełomowym momentem w przywracaniu działalności, ponieważ widzowie nie odmówią sobie przyjemności zobaczenia nowego widowiska Nolana w kinie i tłumnie (w miarę możliwości) zapełnią sale. Czy tak się stanie? Przyszłość zweryfikuje te rokowania, ale nie ma żadnej wątpliwości, że to jedna z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych premier. Mówi się nawet, że Christopher Nolan po kryjomu przygotował sequel „Incepcji” co byłoby wydarzeniem bez precedensu w jego karierze. Oprócz trylogii Mrocznego Rycerza nie zdecydował się na taki projekt ani razu. Czy tym razem nie zdradzając publicznie z czym mamy do czynienia stworzył kontynuację jednego z największych hitów filmowych ostatnich lat? Obejrzyjcie wnikliwą analizę, która to sugeruje i niecierpliwie odliczajcie do 31 lipca.

Obecność 3: Na rozkaz diabła

Po kilku osobnych filmach z uniwersum „Obecności” nadszedł czas na trzeci film z głównej serii. Do swoich ról powrócą odgrywający główne postacie Vera Farmiga i Patrick Wilson wcielając się w Lorraine i Eda Warrenów. W najnowszej odsłonie z podtytułem „Na rozkaz diabła” zmierzą się z przerażającymi morderstwami oraz nieznanymi złymi mocami. Walcząc o duszę młodego chłopca zmierzą się z czymś, z czym nie mieli jeszcze do czynienia. Obydwa pierwsze filmy były zaskakująco dobre, co dało szansę na rozbudowę uniwersum o inne produkcje, ale fani najbardziej wyczekiwali powrotu pary Warrenów. Premiera 11 września.

Wonder Woman 1984

Pierwszy film „Wonder Woman” traktowano jako światełko w tunelu dla uniwersum DC w katalogu filmowym Warner Bros. Następne tytuły pokazały, że nowo obrana ścieżka przez studio się sprawdza. „Aquaman” był częścią świata, ale nawiązywał do niego tylko minimalnie. „Joker” natomiast to niezależna od pozostałych (jak na razie…) produkcja. Teraz nadszedł czas na kontynuację, która zabierze nas w okres lat 80. Na ile jest to zabieg podyktowany panującymi trendami, a na ile polega to na wcześniejszym pomyśle? Kto wie. Zwiastun zapowiada ciekawe widowisko z humorem, który był silną stroną pierwszej części. Nadal nie wiemy, jaka ogólna wizja stoi za filmowy uniwersum DC, ale skoro możemy dobrze bawić się na poszczególnych filmach, to na razie musi nam to wystarczyć. Premiera 2 października.

Diuna

Fani sci-fi nie mogą mieć w kalendarzu zaznaczonej innej ważniejsze premiery niż nowa wersja „Diuny”. Na pojawienie się filmu w kinach przyjdzie czas dopiero zimą, ale na obraz Denis Villeneuvez z pewnością warto cierpliwie zaczekać. Twórca słynie z niezwykłego sposobu opowiadania historii – wizualne perełki jak „Blade Runner 2049”, „Nowy początek” czy „Sicario” wspominam z przeogromnym sentymentem i nawet do nich wracam od czasu do czasu, chociażby tylko po to, żeby jeszcze raz nacieszyć oczy kadrami i ujęciami. „Diuna” zapowiada się równie dobrze, a w roli głównej zobaczymy młodego Timothée Chalameta, który błysnął nie jednym występem. Premiera 18 grudnia 2020.

