Pierwotnie najnowszy film o najsłynniejszym agencie Jej Królewskiej Mości miał pojawić się w kinach na całym świecie już 10 kwietnia, czyli za nieco ponad miesiąc. Jednak już od jakiegoś czasu pojawiały plotki, że film może zostać przesunięty na późniejszy czas z racji epidemii koronawirusa. I tak faktycznie się stało, w związku z tym jak obecnie wygląda rynek kinowy w wielu krajach (te są zamknięte między innymi w Chinach), zdecydowano się przesunąć premierę aż na jesień. Film zadebiutuje w Wielkiej Brytanii 12 listopada, a do kin na całym świecie trafi od 25 listopada.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020