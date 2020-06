W chwili obecnej na PREMIERY CANAL+ dostępne będą takie produkcje jak „Sonic. Szybki jak błyskawica”, „Bad Boys For life”, „Doktor Dolittle”, „Psy 3.W imię zasad”, „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, „1917”, „Dżentelmeni”, „Kraina

lodu II”, „Jojo Rabbit”, czy „Kult. Film”. W późniejszym czasie pojawią się także „Zew krwi” (24.06), „Niepokorna miss” (19.06), „Jak boss” (10.06), „Przetrwać do świtu”.

Lista partnerów CANAL+ robi wrażenie, bo znajdują się na niej Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt

Disney Company, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures, Cineman, Kino Świat,

Best Film, Next Film, Kino Polska, TVP czy Telewizji Polsat. Ewidentnie widać, że CANAL+ kontynuuje swój marsz czy ujednoliceniu oferty na tyle, ile to tylko możliwe, nie wybierając poszczególnych dystrybutorów i studio do współpracy, lecz stara się o jak najbardziej rozbudowaną ofertę. Jestem ciekaw, czy lokalne marki jak TVP czy Polsat zdecydują się na oddanie praw to produkcji, którymi do tej pory się nie dzieliły?