Quibi ma solidnie pod górkę, głównie przez panujące okoliczności i ciągłe przebywanie w domach, ale jestem skłonny napisać, że nawet gdyby do takiej sytuacji nie doszło, serwis byłby zmuszony zmienić swoją politykę. Zrobił to w dwa miesiące od startu umożliwiając na przekazanie obrazu ze smartfona na telewizor za pomocą AirPlay’a, w pocie czoła pracując nad integracją z Chromecastem, która ma się pojawić jeszcze w czerwcu.

Sure we designed Quibi for on-the-go, but these days visiting the family room is like a day trip… so AirPlay support is live for iOS in Quibi 1.3. Working hard on Chromecast too which will be available in June.

— Tom Conrad (@tconrad) May 26, 2020