…to także pakiety VOD w CANAL+

Co istotne, wybierając pakiety telewizyjne od razu wykupujemy dostęp do treści VOD od FOX, National Geographic, CANAL+ i HBO. Te, na dobre i na złe, przynależą do tych samych pakietów, więc niemożliwe jest dobranie tylko usług VOD dwóch pierwszych wspomnianych partnerów i dwóch następnych bez posiadania (i opłacania) kanałów telewizyjnych na żywo. Rozumiem zamysł uproszczenia oferty, ale jako abonent telewizji kablowej nie widzę sensu ponownego ponoszenia kosztów za dostęp do tych treści przez Internet, by móc zobaczyć je na VOD.

Ile kosztuje CANAL+?

Dostępne są cztery pakiety:

CANAL+ FILM za 50 zł/msc m. in. CANAL+ Premium, Film, Seriale, Dokument, Ale Kino+, trzy kanały HBO, 5 kanałów Filmbox CANAL+ VOD, HBO GO

CANAL+ Sport za 50 zł/msc CANAL+ Premium, Sport 1-4, NOW, nSport+, Eleven Sports 1-4, Sportklub i Fightclub

CANAL+ Fun&Info za 25 zł/msc m. in. TVN24, CNBC, Kuchnia+, Planete+, kanały MTV, National Geographic, SciFi, BBC Earth, History, FOX, AXN, Comedy Central FOX Play, National Geographic Play

CANAL+ Kids za 10 zł /msc m. in. Cartoon Network HD, Boomerang HD, 3 kanały nickelodeon, Disney Junior, Disney Channel Cartoon Network HD VOD, Nickoledoen Play, Boomerang HD VOD



Po wprowadzeniu do oferty pakiet 4K będzie kosztował dodatkowe 10 zł. W tej chwili płatności odbywać się mogą tylko i wyłącznie za pomocą karty płatniczej (brak BLIK-a czy PayPal i innych). Nie przewidziano jak na razie żadnych pakietów promocyjnych ani rabatów za zakup wszystkich pakietów.









Szczegóły wszystkich czterech ofert CANAL+

Wybierając CANAL+ decydujemy się więc na niezwykle uniwersalną i kompleksową ofertę wideo przez Internet, a biorąc pod uwagę działania w obszarze telewizyjni satelitarnej (Netflix) oraz spółki matki na rynku francuskim (Disney+), można dojść do wniosku, że celem CANAL+ jest stworzenie usługi, która będzie oferować wszystko. Nie będzie to łatwe, ale doceniam ambicje.

Na czym mogę oglądać CANAL+?

CANAL+ (telewizję przez Internet i VOD) możecie oglądać poprzez przeglądarkę, w aplikacjach na iOS-a i Androida, na telewizorach i przystawkach z Android TV oraz na Apple TV. W aplikacjach mobilnych obecna są funkcje Google Cast i AirPlay. Brak aplikacji dla smart TV Samsunga czy LG może być poważny kłopotem z dotarciem do wielu użytkowników w Polsce ze względu na popularność tych odbiorników. W chwili obecnej maksymalna wspierana rozdzielczość to Full HD, ale prace trwają nad wdrożeniem 4K. Dźwięk w stereo lub 5.1 – w zależności od materiału źródłowego. Jest opcja zmiany ścieżki dźwiękowej, języka napisów i cofania aż do 8 godzin wstecz względem emisji (lub do 14 dni w ramach kolekcji).