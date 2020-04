Obejrzałem kilka filmów i kilka seriali jednego dnia na telefonie. To jest 2020 rok?

Powrócę też do kwestii oglądania tych produkcji w orientacji pionowej. Nikt i nic nie zmieni mojego zdania, że jest to nietrafiony (poroniony) pomysł, który powoduje, że całość wygląda nienaturalnie i znacząco redukuje znaczenie reżysera, operatora, montażysty i każdego innego członka ekipy, który dołożył swoją cegiełkę do powstania produkcji. Wycinanie z kadru tylko wąskiego elementu z jednym aktorem i nienaturalne zmiany w kadrowaniu powodują, że serial i film tracą na wartości.

W Polsce Quibi dostępne jest w wersji bez reklam za 37,99 zł miesięcznie. Pierwsze 90 dni to darmowy okres próbny, więc macie sporo czasu, by (nie) przekonać się do nowej platformy. Ja jestem jeszcze rozdarty. Jest coś kojącego w szczerze mówiąc czekam na chwilę, w której Quibi najpierw wprowadzi wsparcie dla przeglądarek internetowych (laptopów), a później wyda aplikacje na smart TV. Jeśli inni widzowie mają prawo wyboru i oglądają więcej na laptopach i tabletach niż ja, to ja też chciałbym mieć ten wybór i oglądać warte kilkadziesiąt milionów dolarów produkcje na tym urządzeń, na którym chcę.